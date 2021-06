Macri se arrepintió de llamar "gripe grave" a la pandemia del COVID-19 y pidió disculpas

El ex presidente tuvo que dar marcha atrás, luego de su polémica frase por la que recibió críticas. Una de ellas llegó de parte de un exfuncionario suyo.

El ex presidente Mauricio Macri volvió a minimizar la pandemia por COVID-19 y dio detalles de cómo hubiese manejado la pandemia si estaría en el poder. "Nunca he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir", expresó insólitamente cuando Argentina cosechó más de 4 millones de infectados a lo largo de la pandemia y 88.247 muertos. Ahora, a través de sus redes sociales, debió disculparse.

Por medio de su Twitter, el líder de Cambiemos y el PRO manifestó: "Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del COVID y el sufrimiento que ha causado". Y sumó: "Aprovecho este tweet para aclarar el sentido de mis palabras. Lo que quise decir es que la enfermedad no se puede usar como una excusa para que el gobierno avance sobre las libertades de las personas y avasalle institucionalmente a la república".

A pesar de la increíble y repudiable frase, sin pensar en las familias que perdieron a las más de 88 mil víctimas en nuestro país y los casi 4 millones de decesos que contabiliza el mundo, Macri lanzó una disculpa al pasar y siguió atacando al gobierno actual: "La pandemia no justifica que el gobierno destruya las vidas, el trabajo y la educación de los argentinos. Paralizaron al país pero la Argentina aparece en el último puesto del ranking de gestión de la pandemia". ¿El punto positivo? Tuiteó a las 19.32, por lo que parece haber interrumpido su serie o película en Netflix antes de tiempo.

Esta tarde, entre las distintas críticas que recibió, el exsecretario de Salud de su gobierno, Adolfo Rubinstein, lo cruzó y aclaró que "el COVID es una pandemia no una gripe un poco más fuerte". Rubinstein había renunciado a su cargo tras las diferencias con Macri en el marco del protocolo de la interrupción legal del Embarazo.

"No es una gripe poco mas fuerte, es una pandemia, discrepo con esa posición. El coronavirus ha sido algo que puso patas para arriba a todo el mundo y a nuestro país. No concuerdo con ese concepto pero habría que ver en qué contexto lo dijo, pero no fue una frase feliz", remarcó Rubinstein en diálogo con el programa radial Pasaron Cosas (FM 88.9).

En medio de la pandemia, el ex mandatario se encuentra promocionando su libro "Primer Tiempo" mientras continúa con la campaña de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 2021. Juntos por el Cambio está en medio de fuertes cruces, grandes internas y divisiones. Se desconoce qué papel jugará Macri y si su mirada está puesta en las presidenciales del 2023.