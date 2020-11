En la previa del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la nueva fase de la cuarentena, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, confirmó que en la provincia de Buenos Aires se va a pasar de un aislamiento a un distanciamiento, pero aclaró "no hay fin de la cuarentena".

En una entrevista con El Destape Radio, la funcionario indicó: "Pasamos a la etapa de Distanciamiento y no de Aislamiento". Ante las diversas versiones de los medios que hablaban de que se terminaba la cuarentena, aclaró: "Pero no hay fin de la cuarentena. No es así. Algunos medios hablaron de fin de la cuarentena y no es así".

Explicó, entonces, que "el gobernador Kicillof se reunió con el Presidente, con los epidemiólogos y con los intendentes para definir la nueva etapa" y destacó que para tomar un cambio de modalidad se debe a que "esta es la octava semana en baja en el AMBA". " En esta nueva etapa no van a cambiar tanto las cosas", indicó y ahondó que "en lo educativo, los distritos que estén en fase 4 y 5 van a poder tomar la decisión de revincular a chicos en los últimos años del secundario".

En ese sentido, especificó que "en todo lo que sea actividades económicas se sigue igual, con fuertes protocolos" y remarcó que ser van "a mantener las restricciones en el transporte público". "El 1 de diciembre comienza la apertura de la temporada de verano. No habrá demasiados cambios en esta nueva etapa de la cuarentena", manifestó y reiteró que "los lugares de máximo contagio son los que estén cerrados, no ventilados y con reuniones de varias personas".

Mientras tanto, García manifestó que "el Ministerio de Salud activó una nueva modalidad para detectar asintomáticos y sus contactos estrechos" y aseveró que "ya no se trata de aplanar la curva sino de terminar con la curva". "Vamos a una nueva etapa de rastreo. Vamos a una 2° etapa en la detección, que es buscar los asintomáticos porque contagian y mucho", enfatizó.

"Ayer los expertos nos explicaron que una persona en un lugar cerrado contagió a 8 personas. La misma persona estuvo en un lugar abierto y se contagió solo 1. Seguimos con la recomendación de no uso del aire acondicionado en los lugares donde haya mucha gente", remarcó la funcionaria.

Frente a una nueva etapa, García apuntó que se reforzarán las campañas de comunicación de prevención y de cómo cuidarse. "Vamos a hacer una campaña para explicar cómo cuidarse. Tenemos las fiestas por delante, que es un momento donde la gente se reúne. Vamos a hacer campañas como hicimos con el día del amigo y el día de la Madre, a los 15 días del día del Amigo y el día de la Madre tuvimos picos de contagios. Es ahí donde se dan los contagios", advirtió.

Por último, en el área cultural la funcionaria adealntó que "se está trabajando en protocolos y formas de ver como se puede reactivar actividad teatral sin concentración" y afirmó: "Estamos viendo cómo puede funcionar la actividad cultural sin riesgos. Puede ser al aire libre".