Las respuestas rápidas que el Poder Ejecutivo tuvo para sobrellevar la crisis del coronavirus mostraron un resultado efectivo a nivel sanitario, aún hay muchos opositores que buscan levantar la cuarentena. Ante todo esos comentarios, Axel Kicillof respondió que el no está "enamorado de la cuarentena, de lo que me puedo enamorar es de que no se muera nadie".

Desde diversos sectores opositores se insiste con la idea de levantar la cuarentena para, según ellos, priorizar "lo económico". Al respecto, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires sostuvo en diálogo con C5N que lo importante es "que no se muera nadie" por la crisis del coronavirus. En ese sentido, agregó que no se "puede permitir que pase lo que ocurrió en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires.".

En ese mismo sentido, agregó que por estas razones no se permite que "haya grandes movimientos de gente que desplace el virus" porque, de esa forma, pasará lo que ocurre "en países cercanos". En ese punto, en las últimas horas se conoció que Brasil superó los 13 mil fallecidos por culpa del covid-19 y agregó: "En Nueva York, que es el centro del planeta, no aguantó su sistema sanitario"

Más allá de ambos casos, el Gobernador también hizo referencia a la cantidad de camas que empezó a ver en el sistema de salud a raíz de los polémicos dichos desde el macrismo sobre los hospitales que no construyeron. Al respecto, Kicillof sostuvo que "nos hubieran venido muy bien esos cinco hospitales ahora" y agregó que "se han duplicado la cantidad de camas porque estamos comprometidos con aumentar la disponibiliad".

Por otro lado, también cruzó al macrismo cuando sostuvo que recibió la obra social IOMA con 5 mil millones de pesos de deuda y "muchas obras paralizadas", pero añadió que no iba a hablar más del tema porque "el electorado se pronunció ante esta situación". Finalmente, anunció que se está pensando en la terminación y generación de 1350 plazas carcelarias para dentro de los próximos meses.