Entre Ríos: refuerzan operativos para hacer cumplir el nuevo DNU

Gustavo Bordet decidió no hacer una distinción entre zonas de alto y medio riesgo epidemiológico, e incluyó a los 17 departamentos entrerrianos en la normas. A partir de allí, además, reforzaron los controles.

A través del decreto 1.115, el gobierno de Entre Ríos adhirió el último sábado al nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia -DNU- delineado por el presidente Alberto Fernández, que estableció un confinamiento de nueve días en el marco de la segunda ola de coronavirus. No fue sin sorpresa, dado que el gobernador Gustavo Bordet decidió no hacer una distinción entre zonas de alto y medio riesgo epidemiológico, e incluyó a los 17 departamentos entrerrianos en la norma. La decisión trajo el descontento de localidades con una buena performance sanitaria, que sin embargo deberán atenerse a las estrictas medidas proyectadas para detener el avance del virus en el país.

"Las medidas dictadas en dicho DNU para los quince departamentos definidos de alto riesgo epidemiológico, también se aplicarán para los departamentos Federal y Victoria, categorizados de mediano riesgo" remarcó el gobierno en el decreto, que acorde a lo planificado por la Casa Rosada, también tendrá vigencia el fin de semana del 5 y 6 de junio.

En el artículo 3 de la adhesión, se aclaró que las actividades exceptuadas de restricciones -reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad; y el retiro de alimentos en locales gastronómicos de cercanía- podrán desarrollarse entre las 6 y las 23. Y se aclaró: "Pudiendo las autoridades municipales y comunales reducir esta franja horaria, pero no extenderla".

"Estas medidas que se adoptan, tuvieron y tienen por objeto reducir la circulación, contener la transmisión, y disminuir la mortalidad y morbilidad por COVID-19; buscando también mantener la capacidad de respuesta del sistema de salud provincial y así reducir el riesgo de sobrecarga de los servicios de salud" se indicó en los fundamentos del decreto.

"Quiero transmitirle a todos los entrerrianos y entrerrianas un deseo de esperanza, porque es mucho lo que estamos haciendo entre todos y todas, y estoy convencido de que este esfuerzo no será en vano y rendirá sus frutos" indicó este martes el gobernador Gustavo Bordet, a través de un mensaje que lanzó en sus redes sociales. El mandatario agregó luego que "una pandemia absolutamente inesperada y desconocida sigue poniendo en riesgo la salud y la vida", remarcando a continuación: "Hemos hecho lo necesario para aumentar la capacidad del sistema de salud, pero los contagios siguen creciendo en el país y en la región. Ante este peligro debemos tomar decisiones que son difíciles, pero si no lo hiciéramos el sufrimiento sería aún mayor".

Para cerrar, el gobernador aseguró que intensificarán los testeos y el plan de vacunación en el territorio entrerriano: "Es denodado el esfuerzo del personal de salud, desde los vacunatorios hasta las unidades de terapia intensiva. A todos ellos nuestro respeto y reconocimiento. Son tiempos difíciles y debemos tener la templanza para proteger la salud y el bienestar de todos". Se supo además que la Casa Gris trabaja en un plan de alivio fiscal para sectores afectados por la pandemia."Vamos a tomar medidas de postergación de vencimientos tributarios o de exención de tributos", anunciaron.

No fue Bordet el único que se refirió al actual escenario y sus desafíos. Este martes también habló Juan Alberto Puiggari, arzobispo de Paraná y máxima referencia en la Iglesia Católica en la provincia. "Quiero pedir que los argentinos estemos a la altura de este momento. Demos tregua a discutir y pelearnos, ahora lo prioritario es el bien de nuestros hermanos" resaltó el religioso.

Seguridad reforzada y más operativos

Cientos de operativos de seguridad se desplegaron durante el fin de semana en la provincia, con el objeto de controlar el cumplimiento del DNU. Junto a ellos, agentes municipales se ocuparon de inspeccionar locales, especialmente por el desconocimiento de muchos dueños y trabajadores de comercio de las medidas vigentes. Cabe destacar que las disposiciones oficiales fueron anunciadas el jueves, pero recién fueron dadas a conocer el viernes a la noche por la Casa Rosada, pasadas las 22. El decreto provincial llegó el sábado al mediodía.

La Dirección de Operaciones y Seguridad de la Policía informó un total de 488 actas labradas entre el sábado a la madrugada y la mañana del domingo, la mayoría de ellas en el departamento Paraná: 191. Se sumaron 90 de en Federación, 61 en La Paz, 46 en Colón, 36 en Tala, 13 en Gualeguay, 9 en Victoria, 9 en Federal, 8 en Gualeguaychú, 7 en Nogoyá, 7 en Feliciano, 5 en Diamante, 5 en Villaguay y una en el departamento Uruguay.

Posteriormente, desde la Departamental Paraná de la fuerza confirmaron que un total de 427 actuaciones habían tenido lugar entre el domingo a la madrugada y el lunes, entre comercios abiertos a deshora como de circulación sin justificación.

Por otro lado, y pese a lo delicado del contexto sanitario, se registraron al menos cinco fiestas clandestinas: dos en Paraná y tres en La Paz. En la capital se notificaron, entre ambos eventos ilegales, a casi 40 personas. En La Paz, además de las fiestas, la nota de color la dio un cura de una iglesia bautista, que celebró una misa y fue notificado por ello. En las redes sociales, aseguró que "es esencial adorar a Dios".

En La Paz, Gualeguaychú, Concordia y Paraná, se registraron manifestaciones de comerciantes, en contra de la decisión de dejarlos abrir sus locales, pero sólo atender bajo la modalidad take away o delivery de 8 a 18.

Este martes, en consonancia con una convocatoria nacional en contra de la cuarentena, también se vio a protestando en algunos puntos de la provincia.

Los contagios y el sistema de Salud

El último reporte oficial del Área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud fue publicado el lunes y reflejó 1.649 nuevos contagios. Los infectados corresponden a las 48 horas previas, dado que el domingo no se emite informe al respecto. Este martes la cartera sanitaria tampoco comunicó nuevos pacientes, pero el reporte nacional de ayer dio cuenta de 463 positivos más. A ellos se les sumarán 689 más de hoy, que darán un total de 1.152.

Las situaciones más alarmantes se siguen registrando en las cabeceras departamentales. En las últimas horas se confirmaron más de 300 nuevos casos en Paraná; más de 200 en Concordia; más de 100 en Gualeguaychú y más de 70 en Concepción del Uruguay.

Las alarmas se encendieron en los últimos días, cuando el director del Hospital San Martín de Paraná -principal nosocomio de referencia en la provincia- anunció que no quedaban camas desocupadas de Terapia Intensiva. Fue el último jueves, pocas horas antes del anuncio presidencial. "Hoy es el día que más saturado está, no tenemos ninguna cama en terapia intensiva, sólo una en shockroom y tenemos las salas en proceso de expansión, avanzando en otros espacios destinados a patologías no Covid-19", indicó Carlos Bantar -uno de los principales especialistas- en contacto con Radio UNER. Y luego, aclaró: "Estamos en una situación de saturación, no de colapso. Hay que ir haciendo lugar de poquito y rogando que en el medio no lleguen cuatro pacientes juntos. Ese es el riesgo y no lo queremos correr".

Fuentes del Hospital confirmaron a El Destape que la situación sigue siendo muy delicada. Pese a la baja de la circulación, como consecuencia del confinamiento, los pacientes siguen ingresando y la demanda no ha cesado. "Estamos mal" remarcaron en contacto con este medio, aunque aseguraron que nadie se ha quedado sin atención.

Un relevamiento oficial del Ministerio de Salud, difundido este martes a la tarde, denota una ocupación de casi el 89% en la capital, donde quedan libres 10 camas de 87 totales: 3 en efectores públicos y 7 en centros privados.

En toda la Región I, que incluye además a los departamentos La Paz, Nogoyá, Diamante y Victoria- hay una ocupación del 84,25%. Aún quedan 20 camas sin ocupar, contando la decena mencionada en Paraná.

En la Región II –departamentos Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador Villaguay- la ocupación asciende al 72,41%. Restan ocupar 16 unidades. En Concordia la ocupación es del 76,09% y en Villaguay, del 87,5%.

En la Región III –departamentos Colón, Tala, Uruguay- la ocupación es de 66,67%. Quedan 14 camas sin ocupar. Fuentes del Hospital “Justo José de Urquiza” de Concepción del Uruguay remarcaron, en contacto con El Destape, que “la demanda en la atención de la Guardia es alta” y que el número de internados de baja y mediana complejidad ha crecido en las últimas jornadas: “Todos los pacientes de la sala de cuidados críticos tienen ventilación”.

En la Región IV –departamentos Gualeguaychú, Gualeguay, Islas del Ibicuy- la ocupación es del 79,07%. Quedan libres 9 unidades. En Gualeguay no hay camas libres y en Gualeguaychú asciende a 71,8% el nivel de atención crítica. Ignacio Bourlot, infectólogo e integrante del COES de Gualeguaychú, señaló en las últimas horas que los números "están en rojo" en la zona, remarcando el promedio alto de nuevos infectados que necesitan atención: "En las unidades críticas es donde más se siente el impacto. La mayoría de los pacientes están con asistencia mecánica respiratoria. Tenemos una necesidad de internación que es muy alta y estamos muy tensos a la fecha. Esperamos los efectos de este cierre".

Así las cosas, el nivel total de ocupación en la provincia de unidades de terapia intensiva asciende a 78,15%, de los cuales el 61% son pacientes Covid-19. Quedan 59 camas liberadas de 270 totales.

Plan de vacunación

De acuerdo a los datos del Registro Federal de Vacunación (Nomivac), en Entre Ríos ya se aplicaron 320.163 dosis de las diferentes vacunas disponibles en el marco del Plan Rector de Vacunación contra el Coronavirus. Mientras se sostiene la aplicación a mayores de 60 años, en diferentes puntos de la provincia ya se está convocando a las personas comprendidas en el rango etario de 18 a 59 años con factores de riesgo. Cabe señalar que, en paralelo, se completan esquemas con la aplicación de la segunda dosis a quienes recibieron la vacuna Sinopharm.

"Desde el comienzo de la campaña se han ido ampliando los grupos priorizados en función de la recepción de dosis. Es así que, con la última actualización, se amplió la población objetivo para vacunar contra el Coronavirus incorporando a los pacientes oncológicos; a quienes tengan tuberculosis activa; pacientes con enfermedad cardiovascular; enfermedad renal crónica; enfermedad respiratoria crónica; cirrosis; personas que viven con VIH; pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos; y a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, incluyendo Síndrome de Down" señalaron desde el Ministerio de Salud. En todos estos casos, las personas comprendidas en este universo (edad de 18 a 59 años, con factores de riesgo) deberán contar con indicación médica para recibir la vacuna.

"Asimismo, es importante remarcar que los grupos que se encontraban vigentes no se cierran, sino que se van incorporando los nuevos y se avanza con todos, en forma progresiva y escalonada" resaltaron desde la cartera sanitaria.