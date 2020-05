El Senado aprobó, en general, los 20 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández durante el contexto de la pandemia del coronavirus. En lo que se convirtió en un hecho histórico, la Cámara Alta dio el puntapié inicial a las sesiones remotas con un protocolo consensuado previamente y aprobado por los legisladores en el recinto virtual.

En general, por unanimidad la Cámara Alta aprobó los 20 DNU del Poder Ejecutivo, despachados por la Comisión Bicameral de Técnicas Legislativas para Decretos de Necesidad y Urgencia. Luego, cada legislador manifestó su disidencia particular porque hubo discrepancias con algunos de ellos. La votación se demoró unos minutos porque varios no comprendieron este mecanismo y la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, debió explicarlo nuevamente.

La primera oradora de esta sesión histórica fue la mendocina Anabel Fernández Sagasti, por el Frente de Todos, quien destacó las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo las cuales, sostuvo, se dictaron “con liderazgo, sensatez y rapidez”. Por eso, señaló que los DNU tratados “cumplen con todo y cada uno de los requisitos formales” establecidos en la Constitución Nacional y, además, consideró que “desde 1994 hasta la fecha nunca ha estado tan acreditada la necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo de dictar DNU”.

Según explicó Sagasti, esos decretos “tienen una mirada integral” y “no solamente intentan salvaguardar la vida y salud de los argentinos” sino también garantizar “los derechos sociales y económicos”. Y destacó la rapidez con la que se avanzó con el aislamiento preventivo, social y obligatorio, además del esfuerzo por repatriar al 90% de los argentinos varados en el exterior.

La mendocina comparó la situación argentina con la de Estados Unidos, un país que jamás decretó el aislamiento y tiene 80 mil muertos por coronavirus con una población en un 7,5% superior a Argentina, “hay 272 veces más fallecidos de lo que tenemos en Argentina”. La misma comparación realizó con Reino Unido y con Brasil, país del cual “muchos opositores decían que teníamos que seguir el rumbo”.

Sobre la economía, en ese falso dilema que impulsan ciertos sectores, explicó que el Fondo Monetario Internacional “proyecta una caída de la economía argentina del 5,3%” mientras que para Estados Unidos estima “5,9%” y para Brasil “5,3%”, países que “no decretaron nunca el aislamiento”, remarcó. Por lo que no aplicar la cuarentena no es garantía de una mejor situación financiera.

Respecto del desempleo, los números son menos dramáticos en Argentina, comparada con países de la región ya que el FMI pronostica una caída de “1,2% para Argentina; 4,2% para Brasil; y 4,6% para Chile”. “Ningún país del mundo que haya declarado o no el aislamiento va a salvarse del desatre económico que va a producir la pandemia”, advirtió la senadora.

Los distintos senadores y senadoras del Frente de Todos también apuntaron contra las críticas o "consejos" de una oposición que fue Gobierno hasta el 10 de diciembre y cuyos DNU se dedicaron a "recortar y sacar derechos", como sostuvo María de los Ángeles Sacnun, en coincidencia con su compañero de bloque, Oscar Parrilli.

El senador nacional del Frente de Todos, Mariano Recalde, defendió el decreto que prohibió los despidos de trabajadores durante la pandemia de coronavirius al señalar que "no se debe confundir un despido como un derecho del empleador". Además, advirtió que esta medida fue acompañada por "una batería de normas que también apuntó a proteger a las empresas" como el pago de salarios con ayuda estatal o la suspensión de cortes de servicios por falta de pago.

Como contraparte, la senadora de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado le retrucó que "los despidos siguieron ocurriendo porque cuando alguien no puede pagar no tiene otro recurso".

Además, desde Juntos por el Cambio rechazaron supuestos "superpoderes" del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y reclamaron que se presente ante los legisladores para brindar su informe de gestión."Desde que asumieron el Gobierno, no ha asistido a ninguna de las Cámaras. Lo estamos esperando, más con lo que acaba de firmar para tomarse estas atribuciones en nombre de todo el Parlamento argentino, al cual lo dejan vacío", dijo Mario Negri.

Según expresaron en conferencia de prensa Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro, titulares de los bloques del partido opositor mayoritario, denunciaron un presunto avance contra la democracia de parte del Gobierno nacional por el DNU que habilita al titular de ministros a mover partidas presupuestarias para atender la crisis de la pandemia.

Como respuesta, Maurice Closs, senador por misiones, consideró hoy que "tiene plena justificación" el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica el Presupuesto y habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas y sostuvo que "en buena hora hoy tenemos un Estado fuerte" para lidiar con la pandemia de coronavirus.

Por su parte, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, sostuvo que el DNU y la aplicación para celulares CuidAR son "avances contra el sistema democrático" porque "la aplicación tiene geolocalización y una cantidad de datos personales que no sabemos para qué van a utilizar". Sin embargo, el presidente Alberto Fernández aclaró que esa opción puede deshabilitarse.

"Esta crisis no justifica esas acciones. El tapabocas es para cuidarnos, pero no para callarnos. Venimos acompañando las medidas sanitarias del Gobierno, pero no vamos a quedarnos en silencio", subrayó el dirigente del PRO en la conferencia que tuvo lugar en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja.

En el cierre, José Mayans, titular del bloque oficialista y senador por Formosa, defendió las medidas tomadas por el Gobierno y remarcó que "estamos mejor que otros países pero no mejor que cuando empezó todo ésto", en un claro mensaje para no relajarse ante la pandemia. Además resaltó que hay "un alto grado de acompañamiento" a la gestión de Alberto Fernández pero se refirió al "oportunismo político" del que se agarraron algunos sectores de la oposición. "El pueblo argentino espera que estemos a la altura de la situación, y lo estamos", sostuvo.

El sistema de sesiones remotas

La orden del día tenía al nuevo protocolo de debate como primer tema a tratar. El mismo, con asistencia perfecta, fue aprobado por unanimidad.

El primero de los artículos establece la realización de sesiones virtuales mediante videoconferencia de modo excepcional por 60 días, plazo que podrá ser prorrogado en tanto persista la situación de emergencia sanitaria, resumió Télam.

El protocolo aprobado establece además que las sesiones tratarán sobre medidas específicas en el marco de la emergencia sanitaria, sobre leyes que requiera el Poder Ejecutivo y las iniciativas que a criterio del Congreso sean necesarias para combatir la Covid-19.

La modalidad acordada es la de videoconferencia a través de la plataforma Cisco Webex, que funcionará de forma integrada con herramientas de Microsoft.

En cada sesión, los senadores y senadoras ingresarán a la plataforma con un código de acceso individual, entregado a través de funcionarios del Registro Nacional de las Personas (Renaper) o del Registro Civil de cada provincia.



Oficiales del Registro Nacional de las Personas o del Registro Civil de cada provincia estarán presentes en los diferentes organismos oficiales, en los despachos o en los domicilios autorizados de los senadores para validar su identidad con dos tecnologías disponibles de identificación biométrica: toma de huella dactilar o comparación de rostro.



El sistema que se utilizará es un software de alto rendimiento, posicionado entre el primero y el segundo mejor sistema según atributos en los rankings mundiales, como el del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, según se informó.



Una vez validada la identidad, el protocolo aprobado establece que se debe contabilizar la presencia de cada senador y senadora en el tablero del recinto, ubicado en el Palacio Legislativo, a los fines de computar quórum.