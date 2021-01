El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ofrecerá a las 12 una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, acompañado por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti, y el ministro de Turismo, Matías Lammens.



En la rueda de prensa, en la sala de Conferencia de la Casa Rosada, Cafiero brindará precisiones del decreto que será publicado hoy con nuevas medidas para mitigar la propagación del coronavirus, ante el incremento de casos de los últimos días.

De acuerdo a la agencia Télam, acerca del decreto simple que establecerá las restricciones para frenar el avance del coronavirus ante el incremento de casos registrados en las últimas semanas, los informantes detallaron que se será publicado en un suplemento del Boletín Oficial.



En su letra fina, que terminaba de ser delineada esta mañana por la Secretaría Legal y Técnica que encabeza Vilma Ibarra, establecerá los parámetros y el marco legal para que cada provincia implemente restricciones de circulación en los horarios que considere necesarios.



"Se acordó con las provincias aplicar la restricción de circulación nocturna de acuerdo a su realidad epidemiológica de cada región, que será de 0 a 6 en la mayoría del país", indicaron fuentes oficiales.

"No es la misma realidad en Catamarca que en Santa Cruz, Mendoza o en la ciudad de Mar del Plata", graficaron las fuentes. Luego de publicado el texto, cada gobernador deberá instrumentar y fiscalizar el cumplimiento de la norma en sus distritos, es decir que el decreto dará un marco general de recomendaciones, pero la instrumentación y el cumplimiento dependerá de cada jurisdicción.



El presidente Alberto Fernández, Cafiero, Ibarra; y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, mantuvieron ayer reuniones durante la noche para terminar de definir el texto, revelaron los voceros.



Ayer, en una conferencia de prensa en el Instituto Malbrán, Cafiero había adelantado que el decreto se conocería en las próximas horas y que fijaría "las pautas generales que serán luego adoptadas por cada provincia".



De hecho, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ya adelantó que la restricción nocturna no será aplicada en el distrito, en un discurso que pronunció ayer en el Centro Cívico de la capital provincial.



También desde la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta adelantó que planifica una estrategia centrada en reducir los encuentros sociales en el distrito, pero en lo inmediato, no creen en la necesidad de restringir la circulación y, además, afirman que la ocupación del sistema sanitario sigue siendo estable. Además de esos distritos, desde Mendoza también adelantaron que instrumentarán matices.