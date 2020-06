Cumbre Espinoza-Valenzuela en medio de la pulseada con intendentes anti-cuarentena

En medio de la pulseada entre los intentendes anti-cuarentena y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recibió a su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, para discutir problemáticas, necesidades y estrategias conjuntas y encontrar respuestas coordinadas en el marco de la pandemia y la post pandemia.

Ambos jefes comunales coincidieron en buscar acuerdos posibles en medio de la tensión por la apertura de la cuarentena que fogonean algunos intendentes del interior bonaerense. “El problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia”, resumió Espinoza.

Este jueves, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, aseguró que en la nueva etapa del aislamiento social por la pandemia de coronavirus que se inicia el lunes "no habrá una apertura" en el conurbano, reclamó "prudencia" a los intendentes del interior que exigen nuevas habilitaciones y dijo que los que fogonean el movimiento anti-cuarentena "ponen en juego la vida de las personas".

“Tenemos que estar más unidos que nunca y eso es lo que entendemos tanto Diego como yo”, aseguró Fernando Espinoza desde la intendencia La Matanza al finalizar la reunión que tuvo con Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

“Sabemos que vienen los días más difíciles, que todavía no llegaron, y el mortal virus con el que peleamos no sabe de avenidas, no entiende de jurisdicciones ni le importan las posiciones políticas ni ideológicas", dijo Espinoza.

Valenzuela, por su parte, destacó las “inquietudes comunes que tenemos sin distinciones partidarias sobre cómo trabajar mejor en términos de la pandemia, de lo sanitario, de lo social, del alimento y también buscar los máximos acuerdos posibles para defender a las y los bonaerenses”.