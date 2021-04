Alberto Fernández negó el toque de queda en Argentina y le marcó los puntos a Jair Bolsonaro.

Luego del anuncio de Alberto Fernández en el que explicó las nuevas restricciones que se aplicarán frente a la segunda ola de coronavirus, Jair Bolsonaro salió a criticar la decisión del Gobierno argentino con los tapones de punta. A través de su cuenta de Twitter, el presidente brasilero afirmó que en Argentina hay toque de queda e ironizó: "Ejército argentino en las calles para mantener a la gente en casa; toque de queda entre las 20.00 y las 8.00 horas. Buenos días a todos".

Mientras tanto, Brasil es el segundo país con más muertos por la pandemia: mueren más de 3 mil personas por día por coronavirus y hasta la fecha la cifra de fallecidos llega a 358 mil.

A pesar de la dramática situación que se vive en su país, el mandatario brasilero consideró oportuno dar una insólita opinión sobre las decisiones que se toman en Argentina, pero Alberto Fernández decidió responderle de manera contundente. En una entrevista con Radio 10, el Presidente negó la existencia del toque de queda en Argentina y pasó a explicarle las medidas a su par brasilero y a toda la sociedad.

"No he declarado el estado de sitio ni lo pienso hacer. Ni las Fuerzas Armadas están para hacer seguridad interior, sino para actuar en catástrofes brindando apoyo a la gente", dijo Fernández y marcó que a Bolsonaro "hay que explicarle la Constitución argentina".

El Presidente consideró "impactante que Bolsonaro diga una cosa así" y detalló punto por punto las equivocaciones de su twit: "Primer punto, en Argentina no hay toque de queda. Segundo punto, en la Argentina las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior". Además, sostuvo que tiene "una muy alta valoración de nuestro Ejército, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea".



"Yo tuve la suerte de tener la primera generación de jefes que por una cuestión biológica no han tenido ninguna participación en los hechos aberrantes de los años 70", destacó Fernández en relación a la dictadura cívico militar. Asimismo, calificó al personal como "oficiales que han avanzado en democracia, defienden las instituciones y han colaborado de forma magnífica en la pandemia".



"Ahora les he pedido que me ayuden a montar postas sanitarias para avanzar con los testeos y otras cuestiones que hay que atender con sus médicos y enfermeros muy capacitados", explicó el jefe de Estado, tras recordar que "las fuerzas están para en situaciones de catástrofes brindar asistencia a la gente".