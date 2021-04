Brasil es el segundo país con más víctimas por la pandemia de coronavirus debido a la falta de políticas públicas por parte de su gobierno, a cargo del derechista Jair Bolsonaro. Ahora, el mandatario brasilero se tomó el tiempo de burlarse de las medidas restrictivas que ordenó el Gobierno argentino frente a la segunda ola de contagios e coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado brasilero ironizó: "Ejército argentino en las calles para mantener a la gente en casa; toque de queda entre las 20.00 y las 8.00 horas. Buenos días a todos". Junto a una imagen de la noticia de que el Ejército ayudaría a controlar que se cumplan las medidas de restricción.

Las burlas de Bolsonaro no solo son inapropiadas, sino que están fuera de lugar cuando en Brasil mueren más de 3 mil personas por día por coronavirus y hasta la fecha la cifra de fallecidos llega a 358 mil. Es el segundo país con más muertos por la pandemia. Además, el mandatario llamó a no cumplir con la cuarentena y con la medidas de restricción que en algunos Estados brasileros han ordenado por la escelada de casos.

Frente al rol irresponsable del mandatario brasilero, se impulsó la creación de una comisión investigadora en el Senado, lo cual , fue repudiado por Bolsonaro. Además, adelantó que espera que el pueblo le dé alguna "señal" para actuar contra las cuarentenas porque económicamente el país está "al límite" y es un "barril de pólvora a punto de explotar".

También, sostuvo que si la crisis avanza no habrá seguridad para pagar sueldos de los empleados públicos y se profundizarán situaciones de hambrunas, en un capítulo más de su negacionismo frente a las medidas de distanciamiento social, en el marco del colapso hospitalario que desde febrero vive Brasil.

"Brasil está al límite. La gente me pide que tome medidas, pero estoy esperando que el pueblo me dé algún tipo de señal en ese sentido. Porque el hambre, la miseria y el desempleo están aquí", expresó a seguidores en la puerta de la residencia oficial, el Palacio de la Alvorada.

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, autorizó la creación de la comisión, que debe comenzar sus trabajos en mayo, según las previsiones más optimistas. Bolsonaro acusó de "interferencia" al Supremo Tribunal Federal porque uno de sus jueces aceptó una cautelar para que se investiguen las omisiones del Gobierno en la pandemia, sobre todo en la falta de oxígeno que mató pacientes en hospitales públicos y privados en Amazonas, en enero pasado.

"No sé para qué una comisión si yo no desvié ni un real, cero. Para qué investigar omisiones mías si envíe el dinero que los estados me pidieron. Decían que iban a achatar la curva y eso no fue la solución que nos dijeron", afirmó Bolsonaro.

Brasil es el país donde más se muertes en el mundo por la pandemia, con un promedio diario de 3.068 decesos en los últimos siete días. Además. 13.599.994 personas se infectaron en todo Brasil desde el inicio de la pandemia en el país, el 26 de febrero de 2020.