Bono de Anses: el gobierno informó cuánto se pagará por el IFE en junio

El ministro de Economía, Martín Guzmán, informó que el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) será de 10 mil pesos en el mes de junio y sostuvo que alcanzará a 9 millones de personas.

"Ante la extensión del aislamiento preventivo, social y obligatorio y frente al impacto que ello genera sobre los ingresos de los hogares, decidimos volver a pagar el IFE por un valor de $10.000. Esta medida alcanzará a 9 millones de personas", informó Guzmán en su cuenta personal de Twitter.

El funcionario expresó que la medida tomada en medio de la cuarentena obligatoria decretada por la pandemia del coronavirus evitó que millones de personas caigan en la pobreza.

"El Ingreso Familiar de Emergencia ha sido una herramienta fundamental para llegar a quienes no podíamos alcanzar con otras medidas, como los trabajadores informales, y ha logrado evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza", detalló el funcionario.

De esta forma el gobierno confirmó que volverán a pagar la ayuda económica en medio de la cuarentena que se extenderá en principio hasta el próximo 7 de junio y que ya tiene una apertura paulatina de la producción en diferentes puntos de la Argentina.

Requisitos para solicitar la IFE:

-Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

-Tener entre 18 y 65 años de edad.

-Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: -un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado. - ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos. - una prestación de desempleo.- jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. - planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.-

- El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.