Llaryora creó seis fiscalías antinarcotráfico en Córdoba: cómo funcionarán los organismos

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, envió a la Legislatura provincial los pliegos con los nombres seleccionados para cubrir las vacantes en las nuevas Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico y las Fiscalías de Instrucción de Competencia Múltiple. Desde el Gobierno detallaron que, durante 2024, los aspirantes pasaron por un riguroso proceso de selección por concurso ante el Consejo de la Magistratura.

Estas seis nuevas sedes funcionarán en las ciudades de Marcos Juárez, Bell Ville, Río Cuarto, Villa Dolores, Cruz del Eje y Villa Carlos Paz. Además, se cubrirá la vacante de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco.

En tanto, las nuevas Fiscalías de Instrucción de Competencia Múltiple tendrán epicentro en las ciudades de Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Cosquín y Alta Gracia. Asimismo, se cubrirán las vacantes de las Fiscalías de Competencia Múltiple ya existentes en La Carlota, Laboulaye, Cruz del Eje, Deán Funes, San Francisco, Morteros y Villa Carlos Paz.

Nuevas fiscalías antinarcotráfico en Córdoba: quiénes ocuparán los cargos

Eduardo Andrés Marchessi es el nombre propuesto para ocupar el cargo en la nueva fiscalía de la ciudad de Marcos Juárez. Actualmente, es secretario de la Fiscalía de Instrucción y Familia de esa localidad. Mientras que Martha Vanina Ohannessian ocuparía el lugar en Bell Ville: se desempeña en la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico de esa ciudad.

La fiscalía de Río Cuarto estaría a cargo de Georgina Soledad Osella, hoy fiscal de Instrucción y Familia en Laboulaye; mientras que la de Villa Dolores la ocuparía José Agustín Tolosa quien, se desempeña como secretario de la Fiscalía de Instrucción y Familia de Laboulaye, a casi 400 kilómetros de donde sería designado.

La fiscalía de Cruz del Eje fue concursada por Martín Gabriel Torés Martínez; la de San Francisco, por María Florencia Bortolussi, hoy frente a la prosecretaría de Instrucción y Familia de Villa María.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico en Villa Carlos Paz estaría ocupada por María Laura Vivian, quien se desempeña en la Fiscalía de Instrucción Múltiple de esa localidad de Punilla.

Las fiscalías y la ley de seguridad de Córdoba

La creación de estas entidades judiciales forman parte de uno de los pilares de la nueva ley de seguridad provincial, aprobada en diciembre de 2023 por el oficialismo. La oposición no solo no votó la creación del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, sino que, en esa oportunidad, se retiraron del recinto y no propusieron nunca nada alternativo.

Además de estas nuevas fiscalías, la ley contempla también la creación de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, como auxiliares de la Policía; el uso de armas no letales; la creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que entre sus funciones propondrá programas de capacitación de los integrantes de las distintas fuerzas.

A estos puntos se suman la incorporación del personal de las prestadoras de servicios de seguridad; la vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia; la estimulación del plan de desarme, con incentivos para la entrega de armas en posesión de civiles y la obligatoriedad de un narcotest para cargos electos y funcionarios públicos.