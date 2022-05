Kicillof: "Sería grave que la distribución de recursos se resuelva por el vínculo judicial"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires consideró que sería "grave" que la "distribución de recursos" de la Coparticipación "se resuelva por el vínculo con el Poder Judicial".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró este jueves que sería "grave" que la "distribución de recursos se resuelva por el vínculo con el Poder Judicial", al referirse a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conflicto por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

En declaraciones a Télam, el mandatario bonaerense indicó que "el macrismo está presionando para llevarse la piñata que se llevó cuando (el ex presidente Mauricio) Macri le repartió a la Ciudad de Buenos Aires recursos a troche y moche, de una manera absolutamente discrecional, sin ninguna explicación" y añadió: "Obviamente no le puedo decir a quien gobierna la Ciudad de Buenos Aires que no tienen derecho a necesitar o a pedir más recursos, pero es muy injusto en lo que representa la distribución federal".

Además, el gobernador sostuvo que "nuestro país es federal y eso implica que la distribución de los recursos hay que trabajarla en consenso con las demás provincias", y afirmó que la decisión de Macri "fue injusta e inadecuada". A la espera la decisión de la Corte Suprema ante la judicialización del diferendo por parte del Gobierno porteño, Kicillof señaló que "sería grave que la distribución de recursos se resuelva por el vínculo con el Poder Judicial". Tras señalar que hay "muchas dificultades y hay que resolverlas desde la política y cumpliendo las reglas", añadió: "Se lo digo al macrismo".

Gobernadores de 17 provincias publicaron el 10 de mayo último una solicitada para pedirle al máximo tribunal ser aceptados como 'amicus curiae' en la controversia iniciada en septiembre de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández reasignó por decreto un porcentaje adicional de la coparticipación que Macri había concedido a a la Ciudad a partir de la transferencia de un sector de la Policía Federal. En ese momento, el Primer Mandatario dispuso que se volviera al monto histórico que percibían los porteños y envió un proyecto de ley al Congreso que se aprobó en diciembre de aquel año.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema y, si bien los jueces buscaron que las partes llegaran una solución política, no hubo avances y la semana pasada venció la última prórroga concedida por el tribunal.

Con información de Télam