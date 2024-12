Bomba política: Cristina Kirchner exige cambios en la Constitución, con elecciones cada cuatro años y más

Cristina pidió reformar la Constitución, cambiar las elecciones y la Justicia

La ex presidenta Cristina Kirchner pidió una reforma constitucional para que haya elecciones cada cuatro años y que cambie el Consejo de la Magistratura. La además presidenta del Partido Justicialista se burló de los que dicen que tiene un acuerdo con Javier Milei para que no se apruebe el proyecto de Ficha Limpia que habilita su proscripción.

"Hoy hay que reformar la Constitución. Además de las enmiendas hay que reformar el período de las elecciones, no puede haber elecciones cada dos años. Tiene que haber elecciones cada cuatro años y hay que modificar los mandatos para que duren esos cuatro años. Hay que modificar el Consejo de la Magistratura y el poder Judicial", sostuvo Cristina Kirchner en una entrevista para el canal de YouTube Generación 94, desde el Instituto Patria.

En este sentido, preguntó “¿es moderno que alguien que puede decidir sobre tu vida, tu patrimonio y tu libertad una vez que es nombrado dure toda la vida?" Y afirmó que "el único poder que hace eso es el Judicial". Enfatizó que en la Argentina "tenemos una rémora monárquica en uno de los poderes del Estado, que es el que tiene que equilibrar los excesos que cometan el Legislativo y el Ejecutivo”. Al ser consultada sobre si los jueces deberían ser electos en lugar de nombrados, Cristina Kirchner insistió en que en el Poder Judicial “se juzgan a sí mismos”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

​​​​​



La dos veces presidenta sostuvo que el poder Judicial no regula sus propios excesos, ni tampoco los excesos del poder ejecutivo. "Fijate lo que pasa con el Decreto 70/2023. No hay un decreto en la Argentina en toda su historia que modifique o elimine 70 leyes", indicó.

"No puede haber necesidad y urgencia para hacer una modificación casi de la Constitución. ¿Qué dijo la Justicia? Absolutamente nada. Duerme el sueño de los justos en la Corte. Cuando sancionamos la democratización de la Justicia en diputados y en senadores, en menos de 30 días la Corte declaró inconstitucionalidad. También hay que introducir el tema de qué puede ser declarado inconstitucional o constitucional”, enfatizó.

Cristina Kirchner negó un pacto con el Gobierno por Ficha Limpia

"Es graciosísimo. Ahora escucho decir eso y digo, ‘esta gente está tomándome el pelo'. No pudimos conseguir que Diputados derogue el Decreto 70 porque se juntan los dialoguistas y los del PRO. ¿Quiénes le dieron número para que aprobaran el RIGI? Los dialoguistas y el PRO", cuestionó Cristina sobre las versiones de un pacto con el Gobierno por Ficha Limpia.

¿Quiénes no permiten derogar el DNU por la deuda? Los dialoguistas y los del PRO. Y los que votan en contra de todos son los del bloque de Unión por la Patria, y resulta que los que acordamos con Milei somos nosotros. Son muy caraduras", apuntó.

Cristina pidió reformar la Constitución, cambiar las elecciones y la Justicia

En este marco, criticó al Pro y afirmó que "son ellos los que le están permitiendo a Milei hacer cualquier cosa. Son el PRO y todos los bloques dialoguistas los que le están permitiendo a Milei hacer cualquier cosa, con los jubilados, con las prepagas, con todo, porque le dan los números en la Cámara de Diputados", insistió.

Críticas a Javier Milei

En otro orden de la entrevista, la expresidenta apuntó contra el mandatario Javier Milei por su agresividad a los periodistas. “Si yo hubiese dicho las cosas que Milei les dice a ustedes [periodistas], me cortaban la lengua. En el 2001, la gente no tiene memoria, la gente iba con martillos a golpear las puertas de los bancos, los políticos no podían salir a la calle; si salías con una corbata del Parlamento, cobrabas, esa era la Argentina. Nada que ver con la situación con Milei. El grado de ataque que tuve como presidenta se debe a las medidas que tomábamos. Los sectores económicos las veían como medidas contra ellos; pero si ves el avance y el crecimiento de empresas durante mis dos presidencias, el crecimiento fue exponencial". apunto .

También sostuvo que tuvo que ver con que ella es mujer. "No viví machismo en la [Convención] Constituyente, legisladora mujer no hay problema ahora, pero cuando sos presidenta…”, indicó la exmandataria.

Por otro lado, se refirió a la victoria de Milei en las elecciones. “Creo que gana por el fracaso primero de la gran apuesta del no peronismo y del antiperonismo con [Mauricio] Macri”, apunto y continúo: “Después, por la expectativa que se generó respecto a lo que se vivió entre 2003 y 2015 en una suerte de reeditarlo y que también fracasó”.

“Si ves los resultados de la elección, Milei saca el 30% en las PASO y un poquito menos en las generales. Es un tercio perfecto. Nosotros llegamos a un 37%. Después el antiperonismo se desplazó y le dio el triunfo a Milei”, completó.