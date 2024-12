En un clima tenso, Unión por la Patria resolvió abstenerse en la votación en Diputados

El bloque de diputados de Unión por la Patria viene acumulando tensiones internas en las últimas semanas que quedaron de manifiesto en la reunión de este martes en la que no pudieron ponerse de acuerdo respecto a qué votar en la elección de autoridades de la Cámara baja. En principio, ganó la postura de la abstención para rechazar cualquier versión de pacto con el oficialismo. Dado que, con 99 integrantes, se trata del bloque más numeroso, dejó en veremos el objetivo de la Casa Rosada de renovarle mandato a Martín Menem. La indefinición suma dudas respecto a si finalmente habrá sesiones extraordinarias en diciembre, dado que el Ejecutivo ató una cuestión a la otra.

Desde la puja interna que terminó con Cristina Kirchner como nueva presidenta del PJ Nacional, en el bloque de diputados de UP permaneció la sensación de malestar. No sólo por las impugnaciones que terminaron con la no oficialización de la lista del gobernador riojano Ricardo Quintela sino también por las acusaciones que volaron entonces desde el entorno de la ex presidenta respecto a los "Poncio Pilatos" y los "Judas". En ese entonces, varios consideraron un error de Cristina ubicar como vicepresidentes en su lista a los jefes de los bloques legislativos, el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez, dado que ellos representaban al conjunto y no a un sector, por mayoritario que sea.

Aunque nadie critica la labor de Germán Martínez como jefe de la bancada -mantiene una importante actividad diaria asistiendo a casi todas las comisiones y atento a todos los temas en discusión-, las últimas reuniones de bloque mostraron muchas ausencias como señal de descontento.