Uno por uno: cómo votaron los diputados de Santa Fe el DNU que habilita el acuerdo con el FMI

Sin definir de antemano plazos, montos o condiciones, la Cámara de Diputados le aprobó al presidente Javier Milei el DNU 179/2025 que habilita un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El oficialismo logró 129 votos positivos, mientras que 108 legisladores votaron en contra y hubo 6 abstenciones. Mientras que 13 diputados y diputadas estuvieron ausentes.

Los diputados que representan a la provincia de Santa Fe jugaron un papel fundamental a la hora de tomar posición frente a la iniciativa que permite otro endeudamiento. La extensa jornada, marcada por la filtración de audios del presidente de la Cámara, Martín Menem, pidiendo embarrar la cancha, se llevó a cabo en un Congreso fuertemente blindado por las fuerzas de seguridad y concluyó justo cuando miles de manifestantes comenzaban a llegar a las inmediaciones del Palacio Legislativo para protestar contra el ajuste a los jubilados y la feroz represión de la semana anterior.

Miles de manifestantes no entraron en las provocaciones del Gobierno, que estigmatizó durante toda la semana la última movilización y luego difundió amenazas de represión en las estaciones de tren, y volvió a salir a protestar. Mientras que dentro del Congreso, la sesión estuvo marcada por la falta de tiempo para los oradores, una maniobra impulsada por el jefe de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, quien presentó una moción para acortar la sesión con la excusa de evitar que se superpusiera con los plenarios de comisiones previstos para las 17 y las 18 horas, vinculados al escándalo cripto.

En ese marco, el Ejecutivo celebró la luz verde que obtuvo gracias al apoyo de sus legisladores y de bloques aliados de las distintas provincias, como la Coalición Cívica (ARI-CC), el PRO, parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y una parte de Encuentro Federal, entre otros.

Los representantes de Santa Fe en la Cámara Baja tomaron posturas alineadas con sus respectivos espacios políticos. Diez legisladores santafesinos votaron a favor, 8 en contra y hubo un único ausente: Roberto Mirabella, cercano al exgobernador Omar Perotti y con diálogo con el mandatario radical Maximiliano Pullaro. En diciembre del año pasado, Mirabella renunció al bloque de Unión por la Patria (UP) y anunció la creación de su monobloque, llamado "Defendamos Santa Fe".

El argumento planteado por el legislador es que el bloque de UP tiene una mirada "pensada para el conurbano, y enfocada en liderazgos del pasado, que se eligen como 'rivales'". En un comunicado, el legislador comunicó el envío de su renuncia al presidente del bloque de Diputados de UP, Germán Martínez, y la notificación de la creación del nuevo bloque parlamentario "autónomo", que no tendrá "dirigismos ni jefes que impongan agendas", ya que solo rendirá "cuentas a y por Santa Fe". "No soy un vocero de Buenos Aires en Santa Fe. Soy un vocero de Santa Fe en el Congreso de la Nación", aseguró.

DNU que habilita el acuerdo con el FMI: cómo votaron los diputados de Santa Fe el polémico proyecto

A favor:

Mario Barletta (UCR)

(UCR) Melina Giordi (UCR)

(UCR) Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Romina Diez (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)

(La Libertad Avanza) Alejandro Bongiovanni (PRO)

(PRO) Gabriel Chumpitaz (PRO)

(PRO) Germana Figueroa Casas (PRO)

(PRO) Luciano Laspina (PRO)

(PRO) Verónica Razzini (PRO)

(PRO) José Núñez (PRO)

En contra:

Germán Martínez (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Florencia Carignano (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Diego Giuliano (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Eduardo Toniolli (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Magalí Mastaler (Unión por la Patria)

(Unión por la Patria) Mónica Fein (Encuentro Federal)

(Encuentro Federal) Esteban Paulón (Encuentro Federal)