"Los quiero a los gritos": filtran audios de Martín Menem para pedir entorpecer la sesión

En medio de la sesión del Congreso en la que se debate el DNU 179/25 que autoriza al Gobierno a cerrar un nuevo acuerdo con el FMI, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, cruzó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por los recientes audios que se filtraron del riojano en los que instruye a los diputados libertarios para entorpecer la sesión.

Al pedir uso de su palabra, Martínez leyó partes del contenido del audio enviado por Menem al grupo de WhatsApp del bloque de La Libertad Avanza: "'Los quiero a los gritos, puteando, nada de algo pacífico'. Este es el contenido de un audio suyo enviado a un grupo que está circulando en todos los medios de comunicación". En ese momento, Menem cortó su micrófono y lo interrumpió bajo el pedido: "Continuemos con la sesión, por favor".

A pesar de su insistencia en no abordar el contenido filtrado en los audios, posteriormente la diputada Vanina Biasi (FIT) hizo uso de su palabra para consultarle a Menem sobre las filtraciones: "¿Nos explica los audios que están circulando?". Sin embargo, el riojano se mantuvo en silencio sin responder sobre el asunto.

Qué dice el audio de Martín Menem a diputados de La Libertad Avanza

El audio surgió de un grupo de WhatsApp de diputados libertarios en el que el riojano explicita: "En todo momento cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les voy a decir que no, que no es momento. Que discutan, con reglamento. Presidente, pero griten. Ténganlo siempre, en todo momento".

La tensión en el Congreso

En otro cruce previo, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria tenía la palabra y afirmó que "la última sesión había terminado con un escándalo, con diputados trompeando y llevando a otros afuera del recinto" y con "diputadas tirándose vasos de agua en la cara".

Menem lo interrumpió para decirle que su alocución le quitaba tiempo a su bloque y el peronista le respondió: "¿Qué tiempo le saco? Quedate a laburar. Llamá al orden a Almirón que cagó trompadas a un diputado".

"Venís de hacer un papelón la semana pasada", le recordó Martínez. A su turno, la diputada Cecilia Moreau quiso interceder y ante las interrupciones de Menem, disparó: "No me pelotudees".