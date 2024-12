Cámara de Diputados: un legislador santafesino abandonó el bloque de Unión por la Patria y creará un espacio "autónomo"

Este jueves, el diputado santafesino Roberto Mirabella renunció al bloque de Unión por la Patria (UP) y anunció la creación de su monobloque, llamado "Defendamos Santa Fe", dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. El argumento planteado por Mirabella es que el bloque de UP tiene una mirada "pensada para el conurbano, y enfocada en liderazgos del pasado, que se eligen como 'rivales'".

En un comunicado, el legislador comunicó el envío de su renuncia al presidente del bloque de Diputados de UP, Germán Martínez, y la notificación de la creación del nuevo bloque parlamentario "autónomo", que no tendrá "dirigismos ni jefes que impongan agendas", ya que solo rendirá "cuentas a y por Santa Fe". "No soy un vocero de Buenos Aires en Santa Fe. Soy un vocero de Santa Fe en el Congreso de la Nación", aseguró.

“Participo en el justicialismo desde hace más de 35 años. Soy peronista, y esa es mi identidad política. Soy santafesino y peronista, de quienes nos reconocemos en aquel que trabaja, produce, estudia, investiga, agrega valor y alimenta a su familia con el sudor de su frente. Pero antes de ser peronista, soy santafesino”, comienza el mensaje en su cuenta de X.

En ese sentido, el legislador expresó su rechazo a lo que denominó “obediencia partidaria” y subrayó que su oposición al líder de La Libertad Avanza (LLA) está basada en las necesidades del territorio que representa y no en las estrategias del PJ a nivel nacional. “Mi obediencia es con Santa Fe y esto me obliga a crear un nuevo espacio donde las prioridades de los santafesinos sean tratadas como esenciales y no como secundarias”, sostuvo.

Mirabella explicó que su decisión responde a profundas discrepancias internas. "Soy opositor a Milei mirando a mi provincia y no al PJ Nacional. Las diferencias en las prioridades y visiones con mi actual Bloque han llegado a un punto donde siento que, si continúo dentro del mismo, no cumpliría con el mandato que me otorgaron los santafesinos que es la defensa de Santa Fe", aseguró en el mensaje a través de sus redes sociales.

Además, apuntó contra las políticas de ajuste de Milei y las consecuencias en el territorio que gobierna Maximiliano Pullaro: "Los santafesinos la estamos pasando mal. No se llega a fin de mes, el desempleo crece y la reactivación no llega. En lo que va del año cerraron cerca de 1300 empresas y se perdieron 22.000 empleos".

"Las universidades y el sector científico están desfinanciados y la inversión pública absolutamente paralizada. El responsable es el gobierno de Milei, pero también hay una cuota de responsabilidad muy grande del peronismo que necesita hacer una gran autocritica", subrayó.

Fracturas e internas en el bloque de Unión por la Patria: los gobernadores que ayudaron a Milei

Con esta deserción, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja pierde un escaño, por lo que queda con 98 integrantes, lo que podría tener implicancias en la dinámica legislativa y en las negociaciones políticas dentro del Congreso. Desde que asumió el presidente Milei, el principal bloque opositor sufrió varias fracturas: en primer lugar, cuando los tres diputados que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, armaron una bancada independiente.

De este modo, Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla resultaron fundamentales para que Milei pueda sostener el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que el Ejecutivo logró en la Cámara de Diputados. Estos legisladores, que alguna vez defendieron la educación pública, optaron por romper con sus raíces y respaldar el desfinanciamiento de las universidades tras el pedido del mandatario tucumano.

Para obtener los números necesarios en el Congreso, Milei también obtuvo el respaldo por parte del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, cuyos diputados acompañaron al Gobierno nacional en diversas ocasiones. El primer gran guiño del gobernador fue cuando los tres diputados de UP de la provincia votaron a favor de la Ley Bases: Sebastián Nóblega, Beatriz Ávila y Dante López Rodríguez dieron luz verde al mega proyecto libertario. A su vez, tampoco dieron quórum para tratar la derogación del DNU 846 sobre el canje de deuda.