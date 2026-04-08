Con cifras en alza y recortes presupuestarios, diputados de distintos bloques presentaron en el Congreso un proyecto de emergencia en salud sexual y derechos reproductivos. La iniciativa, impulsada por organizaciones y el Frente Nacional de VIH, busca frenar el deterioro de políticas públicas clave en Argentina.

Las alarmas por la salud sexual llegaron al Congreso, donde este martes se presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional por dos años. La iniciativa surge en un contexto de fuerte deterioro de indicadores sanitarios y recortes en programas clave. Según datos difundidos durante la presentación, cada año se registran alrededor de 6.900 nuevos diagnósticos de VIH, mientras que en 2025 se alcanzó un récord histórico de 55.183 casos de sífilis. A esto se suma un dato preocupante: el aumento sostenido de contagios en los primeros meses de 2026.

Desde las organizaciones que impulsan el proyecto señalaron que las notificaciones de VIH crecieron un 20% y que la mitad de los diagnósticos se realiza en etapas tardías, lo que complica los tratamientos y aumenta los riesgos. Uno de los puntos más críticos señalados durante la jornada es la caída en la distribución de insumos básicos para la prevención. En todo 2025, se entregaron apenas 832 preservativos a nivel nacional, una cifra considerada alarmante por especialistas.

A esto se suma un recorte del 38% en el presupuesto destinado a VIH, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, junto con el despido de cerca del 40% del personal técnico encargado de implementar estas políticas. "El sistema está desfinanciado, no hay campañas de prevención ni insumos básicos", advirtieron durante la presentación del proyecto, que reunió a legisladores y organizaciones sociales.

Qué propone el proyecto de emergencia en salud sexual

La iniciativa plantea declarar la emergencia nacional en salud sexual y derechos reproductivos por un período de dos años, con posibilidad de prórroga. Entre sus principales medidas se destacan:

Asignación de un presupuesto extraordinario

Reposición urgente de insumos de prevención

Reincorporación del personal técnico despedido

Reactivación de programas de salud pública

Además, busca garantizar políticas clave como la Educación Sexual Integral (ESI), el Plan ENIA, el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP), tratamientos hormonales y la continuidad del aborto legal.