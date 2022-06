Avanza en Diputados la ley que busca crear un fondo para pagarle al FMI con dinero fugado

El oficialismo logró dictamen de mayoría, mientras que la oposición emitió uno en minoría. El fondo se constituiría en dólares y tendría vigencia hasta que concluya el pago con el FMI.

El Frente de Todos logró imponer su dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre el proyecto que busca crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI con dinero fugado al exterior. El mismo se constituirá en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta concluir el pago con ese organismo internacional.

La decisión se adoptó en una reunión de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto de la Cámara baja -que conducen los oficialistas Cecilia Moreau y Carlos Heller- en la cual el despacho de mayoría promovido por el oficialismo reunió 41 firmas, mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría en rechazo al proyecto con 36 rúbricas. Al abrir el debate, Heller sostuvo que "sería un gran paso para recuperar los fondos fugados de evasión impositiva con cambios de residencia o destinarlos a políticas de crecimiento".

"La creación del Fondo Nacional pone en el centro del escenario la cuestión histórica de la fuga de dólares, la evasión impositiva y cuáles pueden ser las formas posibles de afrontar el pago de la deuda con el FMI", agregó el legislador. Al mismo tiempo, remarcó: "Estamos propiciando la media sanción del proyecto votado en el Senado porque entendemos de que concretarse abriremos la posibilidad para recuperar buena parte de la plata ganada en la Argentina que no ha tributado sus impuestos y que se ha fugado y hoy está castigando a mucha de los argentinos que pasan privaciones como parte de esas políticas".

Por el oficialismo también expuso Sergio Palazzo quien aseguró que "el préstamo tomado por Mauricio Macri con el FMI “fue una gran estafa en la Argentina”. Por eso, expresó su apoyo firme al proyecto. Por la oposición, en tanto, expusieron Graciela Caamaño, por el Interbloque Federal, y el diputado de Evolución Radical, Martín Tetaz.

Qué dice el proyecto para cancelar la deuda con el FMI con dinero fugado

El texto establece que el fondo será constituido en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI. Además, dispone que sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para las recompensas a los colaboradores, a la vez que determina que el fondo será administrado por el Ministerio de Economía.

El proceso de control, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso. Según establece el proyecto, el pago deberá efectuarse en dólares estadounidenses, con recursos que el sujeto posea en el exterior.

A través de la hipotética ley, se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar plazos de pago que podrán llegar hasta 12 meses y se dispone que las personas obligadas que no ingresen el pago deberán cumplir con todas las obligaciones tributarias omitidas y/o evadidas según las leyes impositivas. Los sujetos obligados que no realicen el pago podrán ser denunciados por los delitos establecidos en el Código Penal y/o en la Ley Penal Tributaria.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%. La iniciativa introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.