Masiva movilización al Congreso para exigir que se destraben seis leyes claves

Organizaciones sociales piden por el quórum de los distintos bloques para que se apueben diferentes políticas entre las que aparecen la Ley de Envases, la Ley de personas en Situación de Calle y Familias sin techo y la Ley de TTT.

Trabajadores de la economía popular urbana y rural junto a pueblos originarios marcharon durante este jueves, desde el Obelisco al Congreso de la Nación, con el objetivo de exigir que sesione y avance con seis leyes fundamentales en el camino por Tierra, Techo y Trabajo (TTT) que están trabadas en distintas instancias legislativas. La convocatoria fue llamada desde las 11 de la mañana y solicitaron el quórum para dar discusión a diferentes políticas.

Entre las principales iniciativas aparecen: la Ley de Envases con Inclusión Social, la Ley de Acceso a la Tierra, la Ley para personas en Situación de Calle y Familias Sin Techo, la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, la Ley de Tierra, Techo y Trabajo y la Ley Bety Quispe, que crea la figura de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad.

Con respecto a la marcha que finalizó a las 16 hs, el secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Ángel "Lito" Borello, manifestó en diálogo con Agencia Télam: "Más de 10.000 compañeros marcharon hacia al Congreso en defensa de las seis leyes que son imprescindibles para el pueblo". Mientras que el secretario general, Esteban Castro sumó: "Tenemos que escuchar más al pueblo. Es por eso que hoy no nos abren la puerta para discutir, porque no hay escucha. El punto central de nuestro trabajo está en el territorio, en las unidades productivas de la economía popular en todo el país. Y cuando no nos escuchan, nos movilizamos. No nos queda otro camino que la movilización popular para resolver los problemas de los que no son tenidos en cuenta".

Así convocaba Juan Grabois en redes sociales:

Al mismo tiempo, la secretaria general adjunta de UTEP, Dina Sánchez, cuestionó a los diputados: “¿Quiénes son los que no trabajan? Porque después nos tildan a nosotros de vagos, de vagas, pero en el Congreso no vienen a trabajar. El Congreso está para avanzar en políticas públicas para todos y todas”. Y Norma Morales, también secretaria general adjunta, continuó: "Cuando escuchamos el anuncio del bono nos enojamos. No necesitamos un bono, necesitamos derechos, aguinaldo, vacaciones, porque somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular".

También estuvieron presentes Gildo Onorato (Movimiento Evita), Juan Grabois (MTE), Roman Buccino (Nuestramerica), Jacqueline Flores y Sergio Sánchez (Federacion de Cartoneros, Carreros y Recicladores) y se acercaron las diputadas del Frente de Todos Daniela Vilar, Cecilia Moreau e Itai Hagman, entre otros. Por otro lado, entre los convocantes, aparecieron: el Movimiento Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Popular Nuestra América, el Frente Popular Darío Santillán, Organizaciones Libres del Pueblo (OLP) y el Movimiento Popular Los Pibes.

Más imágenes de la marcha: