El Senado aprobó la ley de plan de pago de deuda previsional

La Cámara alta ya le dio sanción a la designación de los embajadores argentinos ante Venezuela, Honduras y Ecuador. En la jornada de hoy se tratará el alivio fiscal para monotributistas y autónomos

El Senado de la Nación le dio media sanción a la ley de plan de pago de deuda previsional y pasó a Diputados. Con el respaldo de las bancadas del Frente de Todos y bloques aliados, el proyecto fue aprobado con 38 votos a favor, 6 negativos y 18 abstencione. Juntos por el Cambio se dividió entre no expresarse en la votación y el rechazo.

"Nos entusiasma darle la posibilidad a 800 mil personas de jubilarse pagando la deuda previsional que tengan a través de un plan de pago y también le permitirá a quienes estén en actividad adelantar su deuda previsional", afirmó la senadora del Frente de Todos Juliana Di Tullio y añadió que "el costo fiscal no es una buena excusa para no votar este proyecto de ley", ya que "es del 0,02% este año y del 0,03% el año que viene",

A su turno, el senador de Evolución Martín Lousteau, uno de los que se abstuvo, recordó que "hubo moratorias previsionales en 2006, en 2014 y ahora otra en 2022" y agregó que el hecho de que "haya reglas cambiantes para incorporar a los que no aportaron en lugar de una única regla, la verdad que es injusto". En esa linea, su par de la UCR Víctor Zimmerman indicó: "Con tantos beneficiarios ¿por qué el proyecto no pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tener un costo presupuestario del impacto que puede tener? Además, quienes hoy no tengan aportes, no están descubiertos porque existe la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)",

Por la negativa se manifestó el senador del PRO Humberto Schiavoni, quien señaló que se debe "dar respuestas" ante la situación, pero afirmó que el "proyecto agrava el déficit fiscal". En ese sentido, afirmó: "Se debería haber girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para saber con precisión el verdadero impacto. Sin una macroeconomía sana, el sistema no tiene sustentabilidad".

El proyecto establece que el plan de beneficios se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad. En el artículo 3 estipula que los períodos a incluir en el plan comprenderán lapsos que sean anterior a diciembre de 2008 inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes.

En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley y podrá ser prorrogado por igual período, y para acceder será necesario que cumplan con la edad jubilatoria o la cumplan dentro del plazo de dos años desde la vigencia.

Tendrán derecho a adquirir la Unidad de Pago aquellos derechohabientes previsionales, siempre que existiera inscripción previa del causante al deceso como afiliado al Sistema Integrado Previsional Argentino. El valor de será equivalente al 29 por ciento de la base mínima imponible de la remuneración y podrán cancelarse en cuotas mensuales, que no podrán superar un máximo de ciento veinte (120), en tanto que la Anses será el organismo encargado de establecer los parámetros objetivos para el acceso.

Las cuotas incluidas en el Plan de Pagos, previa aceptación por parte de la persona solicitante, serán descontadas por Anses de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del presente programa. Para acceder a la Unidad de Cancelación de Aportes, en tanto, será necesario ser mayor de 50 años la mujer y 55 el hombre y menor de 60 años la mujer y 65 años el hombre.

También se puso como requisito acreditar ingresos que permitan la justificación del pago de la Unidad y haber residido en el país y no haberse encontrado prestando servicios bajo relación de dependencia registrada o en carácter de autónomo/a y/o monotributista en el período que se pretende adquirir el beneficio.

La jornada de la Cámara alta comenzó con una fuerte discusión entre los senadores Guillermo Snopek (Frente de Todos) y Luís Naidenoff (Unión Cívica Radical) por la visita del presidente Alberto Fernández a Milagro Sala en Jujuy y sus críticas al Poder Judicial provincial por el encarcelamiento de la dirigente social.

Alivio Fiscal

En la sesión de este jueves, la Cámara alta también tratará el proyecto de ley de alivio fiscal para monotributistas y autónomos. El expediente ya fue aprobado por Diputados y contó con el respaldo del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La iniciativa busca beneficiar a un total de 4,5 millones de monotributistas y más de 140 mil trabajadores autónomos, al actualizar -en el caso de los monotributistas- la facturación para evitar que tengan que cambiar de categoría y, en el caso de los autónomos, aumentando las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten esa categoría.

La semana pasada, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado firmó el dictamen del proyecto de ley de alivio fiscal con el respaldo de todos los bloques que integran la Cámara alta y podría ser convertido en ley la semana que viene. El proyecto, en caso de ser aprobado por el Senado, implicaría una reducción en el cobro de impuestos de casi $67.000 millones, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Este expediente será el último que se trate en la jornada.

Embajadores en Venezuela, Honduras y Ecuador

En la jornada de hoy, la Cámara alta aprobó los nombramientos de Oscar Laborde, Gabriel Fuks y Pablo Vilas como embajadores argentinos ante Venezuela, Honduras y Ecuador respectivamente. Los diplomáticos recibieron 63 votos positivos con aval pleno del interbloque del Frente de Todos.

El pasado 9 de junio los tres embajadores propuestos expusieron ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, que preside la senadora Anabel Fernández Sagasti. En dicha ocasión Laborde señaló: “Es claro que hubo una crisis política, económica y social en Venezuela. Es clave que busquemos las multicausas que generaron esta situación, y el gobierno argentino pretende accionar en ese sentido, por eso ha habido una coherencia especialmente en el hecho de la no injerencia y el esfuerzo por el diálogo, señalando que el problema de los venezolanos lo deben resolver los venezolanos”.

En tanto, Gabriel Fuks recordó que “hace dos años que no hay embajador allí y por lo tanto se debe reconstruir la relación bilateral con la presencia de un representante argentino, en una etapa donde la unidad regional es aún más estratégica teniendo en cuenta la situación en el mundo, y además teniendo en cuenta que la Argentina preside la CELAC”. Y destacó: “El intercambio comercial entre Ecuador y Argentina viene creciendo mucho, especialmente en el último año; en 2021 fue de más de 800 millones de dólares, y en 2020 de 500 millones; es decir que hay una gran oportunidad de inversiones y exportaciones para Argentina, de hecho las exportaciones argentinas fueron lo que más crecieron en el último año”.

Durante la sesión de hoy del Senado, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, expresó que la oposición apoyaría en general las designaciones pero expresó objeciones en el nombramiento de los embajadores en Honduras y Venezuela."Reconocemos la facultad del Poder Ejecutivo de enviar embajadores pero tenemos consideraciones sobre la doble nacionalidad de Vilas (argentina y hondureña) y en el caso de Laborde nuestra posición es contraria categóricamente a la política que tiene el Gobierno con Venezuela", expresó.

Parques nacionales

El Senado aprobó en la sesión de hoy cuatro expedientes referentes a la creación y ampliación de parques nacionales. En primera instancia, la Cámara alta refrendó la cesión al Estado de los bañados del Río Dulce y la Laguna de Mar Chiquita, o Mar de Ansenuza, para la creación de un nuevo parque nacional en la provincia de Córdoba. Estas zonas abarcan un predio de 475.477 hectáreas que incluye una amplia área de humedales,

Además la Cámara Alta aprobó la transferencia de jurisdicción de la provincia de Entre Ríos al Estado Nacional de un inmueble ubicado en la ciudad de Diamante, designado como Parque Nacional Pre-Delta, con lo que se amplió ese predio para la instalación de los guardaparques.

En la misma sesión los senadores aprobaron y giraron a Diputados la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar, de la provincia de Chaco. Esto es parte de una superficie aproximada de 5.600 hectáreas conformada por los inmuebles de propiedad del Estado Nacional, ubicados en el departamento Bermejo del Chaco, También se giró a la Cámara baja la aceptación de la cesión de 9 inmuebles para la creación del Parque Nacional Aconquija, en la provincia de Tucumán.

La presidenta de la Comisión de Ambiente, la senadora de Juntos por el Cambio, Gladys González, dijo que "la decisión de hoy significa más empleo, especialmente, relacionado al turismo de naturaleza". Según afirmó, "esto nos va a permitir a los argentinos hacer turismo en nuestros parques y para los ciudadanos del mundo, ver la posibilidad de conocer que tienen la oferta de este tipo de turismo".

Por su parte, el chaqueño del Frente de Todos Antonio Rodas calificó a la creación de los parques como "una patriada de parques nacionales, de las personas que integran a lo largo y ancho del país el cuerpo de guardaparques". En ese sentido, sostuvo: "Nada se puede desarrollar: ni el turismo, ni la conectividad se puede desarrollar sin la presencia de los guardaparques"

Otros temas

Los legisladores tendrán que debatir dos proyectos de ley venidos en revisión de la Cámara de Diputados: el régimen de protección integral del niño, niña y adolescentes con cáncer; y el programa de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis.

Esta iniciativa se apresta a aprobar una nueva Ley de VIH que remplace a la actual 23.798 y su "enfoque biomédico" por un nuevo texto "con perspectiva de género y derechos humanos" que fue elaborado en conjunto con organizaciones que vienen impulsando esta reforma desde 2013.

El proyecto también incorpora en una misma normativa a las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y la tuberculosis. La iniciativa garantiza una cobertura integral para el diagnóstico temprano, el tratamiento de estas enfermedades y el acompañamiento de los pacientes que conviven con ellas y están en situaciones de vulnerabilidad social.

Con información de Télam