Ley de Alquileres: habrá sesión en Diputados y avanza el proyecto de la oposición

Hubo convocatoria para sesionar el 23 de agosto. Hay pocas posibilidades de que avance el proyecto del FdT y la propuesta de derogar la ley.

La oposición convocó a una sesión extraordinaria para tratar, el próximo 23 de agosto, una reforma a la ley de alquileres. El llamado está firmado por el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Mario Negri, de Córdoba Federal, para abordar la normativa que cuenta con tres proyectos en el Congreso: uno, que tiene dictamen de mayoría (del oficialismo) y propone algunos retoques mínimos; otro de Juntos por el Cambio (JxC) que busca reformar aspectos profundos como la duración de los contratos; y un pedido de derogación pero que no tiene dictamen.

Con el acuerdo entre el Interbloque de JxC y el Federal y Provincias Unidas, avanzó la idea de pulir el dictamen de minoría que busca introducir reformas y se desinfló la idea de derogar la ley, un proyecto que impulsa el bullrichismo y el candidato a presidente, Javier Milei, pero que no tiene dictamen.

La bancada opositora tiene que reunir el quórum de 129 diputados y tener esa mayoría para rechazar el dictamen de mayoría logrado por el Frente de Todos. Sumando los 117 diputados de JxC (contando la reciente incorporación de José Luis Espert), los ocho del interbloque Federal y los cuatro de Provincias Unidas, ya llegarían a los 129 diputados necesarios para el quórum, pero para no depender de la asistencia completa, que es un riesgo mayúsculo, apelarán a la ayuda de los liberales de La Libertad Avanza, con Milei a la cabeza. Sobre este punto el jefe de diputados del PRO, Cristian Ritondo, afirmó: “La oposición, junto con diversos bloques provinciales y otros referentes, ha demostrado contar con los votos necesarios para rechazar el dictamen de mayoría en la comisión y presentar una alternativa en relación con la ley de alquileres”.

Con este consenso para reformar la ley vigente, hay dudas acerca de si Milei colaborará con el quórum para que el resto de la oposición de rienda libre a una iniciativa con la que esencialmente no está de acuerdo. según apuntó Noticias Argentinas, además de Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo, JxC tiene en la mira para el quórum a los dos legisladores del bloque SER y el neuquino Rolando Figueroa.

En tanto, fuentes del bloque del Frente de Todos (FdT), dijeron el miércoles a El Destape que todavía no está confirmado que el oficialismo dé quórum, aunque pareciera inclinarse más por el "no" que por el "sí". Ellos consideran que corresponde darle un tratamiento "serio" al tema y no "a las apuradas", durante la campaña electoral, a semanas de las elecciones generales del 22 de octubre, en donde la fuerza del oficialismo obtuvo el tercer lugar, detrás de Javier Milei (La Libertad Avanza) y de Patricia Bullrich (JxC).

Los dictámenes y las distintas posiciones

Los dictámenes son de junio del año pasado, antes que asumiera el candidato presidencial Sergio Massa como ministro de Economía, y el resultado del domingo también impacta. Y, para esta ocasión, por ejemplo, desde el espacio de Milei la idea parece ser exigir la derogación para volver al viejo régimen.

En esa misma línea, están los "halcones" referenciados en la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. "En Juntos por el Cambio hay fugas que quieren la derogación de la ley mientras que el kirchnerismo no va a acompañar eso y en ese caso sólo quedaría bien parado Javier Milei porque rechaza los dos dictámenes y solo acompaña la derogación", explicó una fuente opositora a este portal, como se contó en esta nota.

Para votar la derogación no están los números porque al no tener dictamen se requiere dos tercios de los votos. En tanto, el único dictamen que cuenta con los votos es el de minoría, que propone contratos por dos años y una actualización de los convenios cada tres meses. No obstante, el plazo de ajuste fijado para los alquileres es cuestionado por algunos legisladores de JXC, mientras que en otros bloques estarían de acuerdo en establecer que las actualizaciones se hagan cada seis meses.

El de mayoría, del oficialismo, no cuenta con los votos necesarios. Según informó Télam, la bancada del FdT, que conduce Germán Martínez, aún así tiene la decisión de impulsar ese firmado por el oficialismo para mantener los ejes centrales de la actual ley, que establece tres años de convenios entre inquilinos y propietarios y una actualización anual de los valores que se acuerden entre las partes. Desde ese sector consideran que la solución no está en quitar derechos a los inquilinos sino en sumar incentivos para mejorar la oferta.

Ante este escenario aún sin definir, representantes del interbloque de JxC, más Córdoba Federal y Juntos Somos Río Negro volverán a reunirse este jueves, previas conversaciones al interior de sus propios bloques, para seguir afinando la estrategia de cara a la semana que viene.

El diputado del Pro, Pablo Tonelli, dijo ayer: "Estamos muy preparados y organizándonos para el próximo miércoles 23 para tratar la modificación o derogación de alquileres, tal como pedimos en la última sesión que tuvimos. Ese es nuestro objetivo". Al ser consultado por la señal Diputados TV sobre cómo se conseguirá el quórum de 129 diputados para sesionar, el diputado del PRO señaló: "Estamos hablando con todos los bloques. Confiamos y tenemos la esperanza de que finalmente logremos el quórum y la mayoría para tratar las modificaciones o la derogación de la ley". Juntos por el Cambio, además de otros bloques opositores, pidieron una sesión para el miércoles 23, luego de que fracasara el pasado 5 de julio la presentación que realizaron para tratar ese día sobre tablas un proyecto de derogación de la ley de alquileres.