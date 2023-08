Ley de alquileres: Bullrich quiere la derogación y busca el quórum para sesionar

El escenario electoral alteró el panorama en Diputados. Los “halcones” de Juntos por el Cambio pretenden voltear la actual ley, pero no cuentan con los votos. La estrategia para responsabilizar al kirchnerismo y el riesgo de fortalecer a Milei.

Luego de que el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio (JxC) y aliados pidieran una sesión especial para el próximo 23 de agosto en la que buscan tratar modificaciones a la Ley de Alquileres, jefes de los bloques opositores se reunieron en un zoom este miércoles para ver cómo llegan a la convocatoria de la semana que viene. Según apuntaron a El Destape el escenario es complejo. En cola para tratarse hay tres proyectos: uno que tiene dictamen de mayoría (del oficialismo) y propone algunos retoques mínimos; otro de JxC que busca reformar aspectos profundos como la duración de los contratos; y un pedido de derogación pero que no tiene dictamen.

Fuentes del bloque del Frente de Todos indicaron a El Destape que todavía no está está confirmado que el oficialismo de quórum para la sesión extraordinaria, aunque pareciera inclinarse más por el no que por el sí. El motivo es que consideran que corresponde darle un tratamiento "serio" y no "a las apuradas", durante la campaña electoral, a semanas de las elecciones generales del 22 de octubre. Mientras tanto, fuentes de la oposición apuntaron a este portal que en caso de inaugurar la sesión puede ser que se manifiesten las tensiones al interior del bloque. "En Juntos por el Cambio hay fugas que quieren la derogación de la ley mientras que el kirchnerismo no van a acompañar eso y en ese caso solo quedaría bien parado Javier Milei que rechaza los dos dictámenes y solo acompaña la derogación", explicó una fuente opositora a El Destape.

Si bien agregaron que para votar la derogación no están los números porque al no tener dictamen se requiere dos tercios de los votos, si denuncian la presión de "halcones" de Patricia Bullrich por actuar en sintonía con Milei e ir por la eliminación de la ley. Ante este escenario aún sin definir, representantes del interbloque de JxC, más Córdoba Federal y Juntos Somos Río Negro volverán a reunirse este jueves, previas conversaciones al interior de sus propios bloques, para seguir afinando la estrategia de cara a la semana que viene.

Juntos por el Cambio, junto a otros bloques opositores, pidió una sesión para el miércoles 23, luego de que fracasara el pasado 5 de julio la presentación que realizaron para tratar ese día sobre tablas un proyecto de derogación de la ley de alquileres.

El diputado de la UCR Mario Negri; Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, y Agustín Domingo, de Juntos por Rio Negro, mantuvieron un encuentro vía zoom para empezar a explorar cuáles son las posibilidades que tienen para reunir el quórum de 129 diputados y tener esa mayoría para rechazar el dictamen de mayoría logrado por el Frente de Todos.

Uno de los puntos centrales que deben acordar los bloques es si buscarán reformar la ley o impulsarán la derogación como pide un amplio sector de JXC, lo que no es aceptado por algunos diputados de ese espacio político ni el Interbloque Federal ni de Juntos por Rio Negro. JxC impulsó un dictamen de minoría donde propone contratos por dos años y una actualización de los convenios cada tres meses. Sobre esta última iniciativa el plazo de ajuste fijado para los alquileres es cuestionado por algunos legisladores de JxC, mientras que en otros bloques estarían de acuerdo en establecer que las actualizaciones se hagan cada seis meses.

A cuánto se fueron los precios por miedo a la dolarización de Milei

Tras acumular un incremento del 140 por ciento en el último año, los valores de los alquileres se ajustaron en dos días en un 20 por ciento en sintonía con la devaluación que aplicó el Gobierno el lunes por la mañana, llevándolo a 350 pesos. "Hubo variación de precios de los alquileres, no solo por la divisa sino también en costos de materiales. Hoy con un 20 por ciento de previsión, a los dos meses te quedas corto", señaló Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

El directivo explicó que esos ajustes se dan "cuando se hace la renovación o extensión del contrato". "Ahí hacen una previsión. Hay propietarios que lo ponen mucho más arriba. Es un problema de la ley", detalló en declaraciones a TN.

El salto del dólar libre generó incertidumbre y agravó más el acceso a la vivienda. Los precios en sólo dos días subieron entre un 15 y 20 por ciento; que se suman alza que evidenciaban de 140 por ciento interanual porque los propietarios se cubren de la inflación y piden más en el punto de partida del acuerdo o en la prórroga de los contratos que se vencieron recientemente.