Jorge Macri respondió las críticas de Larreta: "Tiene mi celular"

Tras dar su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña, el jefe de Gobierno del distrito, Jorge Macri, calificó como "raro" el tono de los recientes dichos del exjefe comunal Horacio Rodríguez Larreta y lo criticó por su "falta de oportunidad". También le recordó que si "algo le preocupa" sobre la gestión, sigue teniendo el "mismo celular de siempre" donde lo puede ubicar con ideas.

"Me pareció raro su tono, su falta de oportunidad. Si él cree que hay algo que le preocupa, tengo el mismo celular de siempre, me puede llamar y dar ideas", dijo Macri en declaraciones a CNN Radio. El jefe de Gobierno porteño fue consultado por el mensaje en el que el anterior mandatario de la jurisdicción, al anunciar su regreso a la política como posible candidato a diputado o senador, cuestionó la ciudad de Buenos Aires por estar "sucia" y "sin mantenimiento".

"Mauricio (Macri), después de que dejó la jefatura, debe haber tenido miradas o críticas respecto de algunas cosas hacía Horacio y las resolvía llamándolo en privado. Ese es el espíritu del PRO habitual nuestro, pero bueno cada uno tiene su vínculo", agregó molesto el actual jefe de Gobierno.

Al respecto de si logra identificar qué fue lo que se resquebrajó en la relación entre ambos, el dirigente del PRO y ex intendente de Vicente López manifestó: "No sé qué se rompió. Venimos de una derrota nacional y no todos procesan la derrota de la misma manera".

Qué había dicho Rodríguez Larreta

El lunes pasado, el exjefe de Gobierno porteño anunció su candidatura en las próximas elecciones legislativas con un posteo en redes sociales. Pero además, aprovechó para enviar un mensaje contra la actual gestión de la Ciudad, que gobernó por ocho años. "Escucho a todos los vecinos que se acercan. Les pregunto cómo ven la ciudad, cómo están las cosas. Una y otra vez me confirman aquello que todos percibimos: la Ciudad no está bien. Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo", dijo en su mensaje.

Y continuó: "Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la Ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos. Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos".

Además el ex mandatario porteño destacó que los "hizo diferentes" la "buena gestión". "Aquello que fuimos, nuestra razón de ser, hoy parece apenas una sombra. Me duele mucho escucharlo. Me duele verlo. ¿Cómo no me va a doler si esta ciudad es una parte importantísima de mi vida?", sentenció.