Tras las fugas de presos en distintas comisarías de la ciudad de Buenos Aires en los últimos meses, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la suspensión de la construcción de la alcaidía central de Villa Soldati porque era una obra que "trajo mucha preocupación a los vecinos del barrio". Además, señaló que se "reiniciaron" las obras del penal de Marcos Paz que servirá para "descomprimir" las dependencias del distrito.

"Tomamos la decisión de no avanzar con la alcaidía central de Villa Soldati, algo que trajo mucha preocupación a los vecinos del barrio", dijo Macri durante una conferencia de prensa en el Centro de Monitoreo Urbano, ubicado en Chacarita. La obra de esta alcaldía central había sido licitada en octubre en del año pasado y se iba a construir en un predio de 40.000 metros cuadrados en avenida 27 de Febrero y Autopista Cámpora, detrás de Parque Roca. Iba a albergar a unos 700 detenidos, que estarían alojados a cinco cuadras de vecinos de Soldati.

Este anuncio se da cuatro días después de que se escapen seis presos de una alcaldía del barrio de Caballito, que generó un duro cruce entre funcionarios de primera línea de la Ciudad y Nación por las responsabilidades en torno a dónde deberían ser alojados los presos. Ahora, Jorge Macri anunció que se "reinició la obra del penal de Marcos Paz" la cual tendrá el objetivo de "descomprimir" de detenidos las dependencias porteñas. "Ahora que tenemos el acuerdo con el Gobierno nacional, que está en marcha la transferencia de ese sistema, sobre todo la construcción en Marcos Paz, damos por suspendida la obra de la alcaidía en Villa Soldati", planteó.

Durante su discurso, en el que también anunció una "inversión histórica con más de $85 mil millones para seguir mejorando el sistema integral de seguridad con más vehículos, equipamientos, cámaras y obras", Jorge Macri se refirió a la fuga de presos del domingo pasado en Caballito. "Lo que pasó es absolutamente inaceptable para nosotros y a apartamos a los responsables de esa unidad. Estamos orgullosos del compromiso y profesionalismo de nuestras policías y no vamos a tolerar que un minúsculo grupo manche el uniforme", se quejó.

En ese sentido, y además de anunciar la compra de camionetas, motos, cuatriciclos, camiones y pistolas Taser para las fuerzas de seguridad, también informó que habrá "más obras" en comisarías y alcaldías. "Vamos a terminar la comisaría comunal 7 del barrio de Flores, y destinamos más de $10 mil millones para ampliar y mejorar instalaciones de distintas dependencias policiales", añadió.

Waldo Wolff, de nuevo contra Bullrich

De la conferencia también participó el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, quien indicó que por la fuga de presos en Caballito fueron apartados "dos responsables" de esa alcaidía. "Hubo, cuanto menos, serias negligencias, incumplimiento del protocolo de aquellos que tenían que cuidar la alcaidía. Se los ha apartado a los dos responsables. Se los apartó de ámbitos de trabajo específicos. Se los puso a disposición de la justicia", remarcó.

El funcionario también volvió a hacer alusión, sin mencionarla, a su cruce con su par a nivel nacional, Patricia Bullrich. "Los efectivos se bancan la chicana de espacios políticos que debieran estar sentados con nosotros para que los presos no estén en una ciudad que judicialmente no le corresponden". Y luego agregó: "Yo soy porteño, no quiero que haya presos en Caballito, porque la ley lo dice. Quiero que estén sentados al lado mío todas las fuerzas políticas".