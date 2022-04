Acuña: “¿Cuándo el campo estuvo mejor que ahora?"

El líder de la CGT repudió el tractorazo. "La soja está el doble de lo que estaba antes", enfatizó.

El co-secretario general de la CGT, Carlos Acuña, se refirió al tractorazo que se realiza este sábado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Gobierno Nacional y aseveró: “El tractorazo de hoy es de los que responden políticamente al PRO”.



En diálogo con Fernando Cibeira y Gimena Fuertes en El Destape Radio, el dirigente social apuntó contra los que manifiestan y sostuvo: “Que ellos digan que están peleando la política. ¿Cuándo estuvieron mejor que ahora? La soja está el doble de lo que estaba antes. En vez de festejar van a protestar. El Gobierno no es el que pone el precio de la soja, pero tienen que estar contentos porque tienen oportunidad de progresar”.

Por otro lado, Acuña apuntó contra “los formadores de precios” y desarrolló: “Si los empresarios formadores de precios no paran un poquito la mano, la discusión salarial sirve pero si al otro día te aumentan las cosas, no es bueno”.



Respecto a la situación económica, el titular de la CGT señaló: “El tema está en recomponer la economía del país. ¿Cómo se soluciona? Con el poder adquisitivo de los trabajadores y la clase media. El capitalismo se hace porque hay consumo. Si el pueblo no tiene para consumir no sirve”.

Julián Domínguez: "Atenderemos el reclamo que valga la pena"

Desde Israel, a donde viajó como parte de una misión comercial y política, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, opinó sobre el "tractorazo" y remarcó que el Gobierno "atenderá el reclamo que valga la pena".

"No me corresponde a mi analizar los motivos de la protesta. Si hay un reclamo se lo escuchará, como siempre lo hemos hecho", declaró el funcionario nacional respecto de la marcha de productores agropecuarios hacia Plaza de Mayo.

Al respecto, el titular de la cartera agraria contó que el diálogo con las entidades de la Mesa de Enlace "es semanal y constante". "En función de los reclamos nos hemos ido manejando. Es mi segunda gestión en el Ministerio y y siempre al que tuvo algo para decir lo vamos a escuchar", remarcó.

El dirigente peronista dejó en claro que el campo "está afuera" del impuesto a la renta inesperada presentado por el ministro de economía, Martín Guzmán, y que deberá atravesar un sinuoso camino en el Congreso.