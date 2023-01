Celac: en un mundo en crisis, arranca una cumbre “pragmática”

Será una cumbre histórica marcada por la vuelta de Brasil de la mano de Lula, pero sin Maduro. Alberto Fernández hará un balance de su gestión al frente del foro. Presencia de Estados Unidos y mensaje de Xi Jinping.

Con un renovado músculo político tras el relanzamiento de la relación bilateral entre Argentina y Brasil, en la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se llevará a cabo en Buenos Aires, Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva buscarán fortalecer este foro espacio de integración en el que está representado toda la región menos Canadá y Estados Unidos. El encuentro no contará con la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero sí participarán China y el país norteamericano.

La cumbre de la Celac será histórica porque contará con la presencia de los 33 países que la componen y, además, porque implica el regreso de Brasil tras los años de gestión de Jair Bolsonaro. En el documento final se espera que haya una fuerte defensa de la democracia y las instituciones, en medio de las crisis desatadas en las últimas semanas en Perú y Bolivia como también la violenta protesta de bolsonaristas que tomaron los edificios de los tres poderes del Estado a una semana de la asunción de Lula. Otra de las expresiones tendrá que ver con resaltar a Latinoamérica como “zona de paz” frente al conflicto bélico que sucede en Ucrania.

Este lunes Venezuela confirmó que Nicolás Maduro no asistirá a la cumbre y en su lugar enviará al canciller, Yván Gil Pinto. En un comunicado, el gobierno bolivariano denunció que había un plan "de la derecha neofascista" para agredir a la delegación de ese país. En la previa, hubo fuertes críticas de políticos respecto a la situación política y denuncias por violación de derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Hasta un pedido de Patricia Bullrich para detener a Maduro por presuntos vínculos con el narcotráfico, cuando no existe ninguna orden de detención del presidente venezolano.

Las críticas de ciertos sectores de la oposición sobre la presencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua respecto a la situación de los derechos humanos en esos países y las formas de gobierno no fueron desoídas por Alberto Fernández y Lula da Silva. En la conferencia de prensa que brindaron en Casa Rosada apuntaron a que los problemas de esos países sean resueltos por esos países y no por imposición externa. Da Silva llamó a “respetar la autodeterminación de los pueblos” y señaló: “Así como estoy en contra de la ocupación territorial rusa en Ucrania, estoy en contra de muchas injerencias en procesos de Venezuela". Por su parte, Fernández destacó que “la preocupación” debe pasar por garantizar “el diálogo entre venezolanos, que recuperen la convivencia democrática y que sus derechos sean respetados".

Fernández y Lula brindaron esas expresiones en el Salón Blanco de Casa Rosada tras la firma de acuerdos de cooperación bilateral en distintas áreas como economía, defensa, salud y ciencia y tecnología. Ambos presidentes expusieron su estratégico vínculo político, pero también su muy buena relación personal. Los dos se definieron como “amigos” y Da Silva recordó con los ojos llorosos el día que Fernández lo fue a visitar cuando estuvo detenido en Brasil. Escuchaban sus palabras los ministros locales y brasileños vinculados a las carteras que firmaron los entendimientos. Entre los más destacados, el ministro de Economía, Sergio Massa, y su par del país vecino, Fernando Haddad; quienes luego brindaron una conferencia de prensa sobre los detalles del acuerdo para fortalecer el intercambio comercial.

Los ministros de Economía de Argentina y Brasil, Massa y Haddad, suscribieron un acuerdo económico.

Un puntilloso funcionario del sector albertista del Frente de Todos hizo notar a este portal la nula presencia de funcionarios referenciados con el kirchnerismo. “La relación está quebrada”, admiten cerca de un ministro que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la poca sintonía que se observa entre estos sectores y que se evidencia en los distintos actos oficiales. La relación está quebrada, pero no se firma un divircio en la víspera de las elección presidencial.

En la cumbre estarán presentes más de 15 mandatarios, además de Alberto Fernández y Lula da Silva. También participarán Gustavo Petro (Colombia), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Gabriel Boric (Chile), Luis Arce (Bolivia), Xiomara Castro (Honduras), Mia Mottley (Barbados), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Guillermo Lasso (Ecuador). Entre los grandes ausentes, además de Maduro, se destacan los mandatarios Andrés Manuel López Obrador (México), Dina Boluarte (Perú) y Guillermo Lasso (Ecuador). Esos países, como otros, estarán representados por distintos funcionarios. “Es una cumbre histórica para un foro al que le cuesta juntarse”, valoraron desde el Gobierno en diálogo con este portal.

Invitados por Fernández con el fin de mostrar a la Celac como “un ámbito multilateral de diálogo” global, como describió la portavoz Gabriela Cerruti, Estados Unidos y China participarán de la cumbre. Si bien los presidentes Joe Biden y Xi Jinping no estarán presentes presencialmente, el primero envió a su asesor especial para las Américas, Christopher Dodd, mientras que el segundo envió un mensaje grabado en video. Otras presencias destacadas serán la del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación (FAO), Qu Dongyu.

Alberto Fernández y Lula da Silva firmaron acuerdos para fortalecer la relación Argentina - Brasil.

La cumbre será abierta por Alberto Fernández en su calidad de presidente pro témpore (PPT). Luego el canciller Santiago Cafiero dará a conocer los 70 hechos más destacados de la gestión argentina a lo largo de este año. Entre estas acciones se destaca el restablecimiento del vínculo Celac-Unión Europea que se encontraba interrumpido desde hace cinco años como también con África, que no mostraba avances desde hace siete años. Durante el 2022, Argentina participó de distintas cumbres como la de las Américas, el G20 y el G7 en las que, más allá de que en las dos primeras el país es miembro, Fernández participó en su rol al frente del foro para llevar “la voz de Latinoamérica” y plantear los problemas de la región frente a la pandemia, la guerra en Ucrania y la desigualdad.

Habrá dos plenarios a puertas cerradas. El primero de ellos se desarrollará tras el discurso de Cafiero, y el segundo llegará luego de la "foto de familia" y el almuerzo de honor. Todas las actividades tendrán lugar en el Hotel Sheraton. A priori, no se esperan fuertes cruces en los plenarios, donde también las delegaciones deberán designar por consenso qué país sucederá a la Argentina al frente de la Celac.

Formalmente se conoció la candidatura de San Vicente y las Granadinas, apoyada por Argentina. Que sea un país del Caribe el que quede se quede con la PPT había sido acordado cuando se definió que Argentina presida el foro. Todavía no hay una resolución al respecto, por lo que de no haber consenso, existe la posibilidad de que Argentina siga al frente. “Si no hay acuerdo y si por consenso piden que se prorrogue el mandato de Argentina, sería hasta la cumbre Celac-UE de mitad de año”, aseguraron a El Destape.

La Celac buscará consolidarse como un espacio de unidad dentro de la heterogeneidad de la región y fomentar políticas de desarrollo que apunten a mayor integración con inclusión. Ese objetivo fue el que persiguió Fernández durante lo que duró su PPT. Ahora, consiguió un socio clave de peso no solo regional sino también mundial como Lula da Silva. "No podemos hablar de un desarrollo en la región sin Brasil adentro. Brasil es demasiado importante para estar ausente", remarcó Alberto Fernández en una entrevista con el medio brasileño Band Jornalismo.