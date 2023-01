Bullrich pidió detener a Maduro cuando pise la Argentina: "Como Pinochet"

Lo reclamó de cara a la cumbre de la CELAC que tendrá lugar en Buenos Aires el martes 24 de enero y a la que fue invitado el presidente de Venezuela.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, aseguró este jueves que si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viene a la Argentina "debe ser detenido de manera inmediata" debido a que cometió "crímenes de lesa humanidad", utilizando el antecedente de la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998.

Bullrich se alineó al repudio de la oposición contra la cumbre de la CELAC que se realizará en Buenos Aires el 24 de enero y que reunirá a varios líderes de la región, entre los que fue invitado Maduro, aunque hasta ahora no fue oficialmente confirmada su presencia.

"Si Nicolás Maduro viene a la Argentina, debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Tal como ocurrió con Pinochet en Londres, en 1998. La Justicia debe actuar en resguardo de la vigencia universal de los derechos humanos", señaló sin filtro la precandidata a presidente en su cuenta de Twitter.

De este modo, la exministra de Seguridad apeló la línea jurídica de la denominada justicia universal, que fue utilizada por el exjuez español Baltasar Garzón para detener al exdictador durante una visita a la capital británica por crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile.

El repudio de Juntos por el Cambio a Maduro, Ortega y Díaz-Canel

En la misma sintonía, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), que nuclea a varios dirigentes opositores, presentó el miércoles una denuncia ante la justicia federal no sólo contra Maduro sino también contra los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega, por supuestas violaciones a los derechos humanos.

"FADER quiere expresar su profunda preocupación por la invitación que el presidente Alberto Fernández hiciera a estos tres dictadores, afirmando que es una provocación para toda la sociedad argentina que respeta, valora y desea vivir en democracia", indicaron en una parte del comunicado.

Encabezados por el secretario de Asuntos Políticos porteño, Waldo Wolff, la iniciativa fue firmada entre otros, por los diputados nacionales Karina Banfi, Ricardo López Murphy, Maximiliano Ferraro y Sabrina Ajmechet; el senador Alfredo Cornejo; el constitucionalista Daniel Sabsay; el filósofo Santiago Kovadloff; y la dirigente de derechos humanos Graciela Fernández Meijide.

También suscribieron la activista de la oposición venezolana Elisa Trotta, el ex canciller Jorge Faurie, el ex embajador Diego Guelar, la ex secretaria de Relaciones Parlamentarias Paula Bertol y los periodistas Alfredo Leuco y Eduardo Feinmann; entre otros.

En la misma línea, los diputados nacionales de la UCR difundieron este jueves un comunicado propio en el que rechazan "la presencia en nuestro país de Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel y Daniel Ortega".

"Su presencia es una provocación a nuestro país, a las democracias de Latinoamérica, y sobre todo a los ciudadanos venezolanos, nicaragüenses y cubanos que, huyendo de la represión y el hambre, buscaron comenzar una vida diferente en la Argentina", expresaron los diputados radicales.