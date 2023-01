Alberto Fernández invitó a Joe Biden y Xi Jinping a la Cumbre de la Celac

El encuentro tendrá lugar el próximo 24 de enero. Alberto había anticipado la invitación a Biden en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles.

El presidente Alberto Fernández cursó formalmente invitaciones a sus pares de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinnping, para que estén presentes en la cumbre de la Celac que se celebrará el 24 de enero en la Ciudad de Buenos Aires. Fernández ya había adelantado la invitación al mandatario norteamericano durante su estadía en Los Ángeles en la Cumbre de las Américas, pero ahora lo hizo de manera oficial a través de una carta. Más allá de lo que termine por suceder, esta es la gran apuesta del Presidente en materia de política internacional para el comienzo del año.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de invitarlo, en carácter de invitado especial, a participar de la VII Cumbre de Jefas y Jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de enero de 2023″, escribió el Presidente en la carta que envió a Xi y que tiene fecha del 2 de diciembre, según publicó Infobae. La de Biden tiene fecha del 26 de ese mismo mes y ambas cierran con el mismo párrafo: "Esperando contar con su distinguida presencia en el citado encuentro, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más alta estima”.

Por el lado de Estados Unidos, las posibilidades de un viaje de Joe Biden son pocas porque la Casa Blanca no hace visitas de estado ni se muestra con otros mandatarios que estén participando de un año electoral. Si bien el escenario del Frente de Todos para la presidencia que se jugará en octubre no está definido, Alberto todavía no ha rechazado volver a presentarse. En cuanto a la invitación que cursó a Xi Jinping, si fue una novedad.

La VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado comenzará a las 10 de la mañana y ya cuenta con la confirmación de los presidentes de Brasil, Colombia, Chile Paraguay, Uruguay y Cuba. Este encuentro será especialmente importante porque significará el regreso de Brasil al organismo, luego de que Jair Bolsonaro decidiera retirarse. Según adelantaron fuentes de la Cancillería argentina, durante la jornada el canciller Santiago Cafiero hará un balance del trabajo realizado por el país durante el ejercicio de la presidencia.

Precisamente bajo ese rol es que en agosto de 2022 se celebró una amplia cumbre que contó con la participación de varios líderes regionales y en la que el Presidente llevó como principal deseo "institucionalizar la Celac". El planteo lo hizo en el marco del seminario que la Celac y la CAF organizan para debatir los desafíos y oportunidades de la integración regional en un contexto de pospandemia y guerra.

La idea de Fernández es darle “más dinamismo” a la Celac en la toma de decisiones y en la rotación de las Presidencias, la cual hoy no tiene un protocolo definido. Una de las posibilidades en estudio, según explicaron desde Cancillería, es que la presidencia rote entre el Caribe, Sudamérica y Centroamérica. Hoy la regla imperativa en la Celac para la toma de decisiones es el consenso. Argentina busca que sea más flexible la toma de decisiones por lo que busca que algunas de ellas puedan requerir mayoría simple o calificada.

Celac - Unión Europea

El último encuentro en el marco de la Celac fue con la Unión Europea en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en octubre del año pasado. Allí, Alberto pidió a los representantes de la comunicad que unan fuerzas para "no caer en el mundo de los discursos únicos" y poder respetar la multilateralidad.

"Llamo a la reflexión a mi continente. No quiero que en ningún lado no se respete la democracia ni el veredicto popular ni se tergiversen los procesos electorales que están en marcha", dijo Fernández en referencia al proceso electoral en Brasil que en ese momento estaba en campaña.

En esa línea, el mandatario -que ejerce la presidencia pro témpore de la Celac- expresó que "América Latina fue recuperando, poco a poco, el valor de la democracia y de sus instituciones" y recordó que "sufrimos mucho el día que, en Bolivia, un golpe de Estado impidió que Evo Morales asuma la presidencia que había ganado".