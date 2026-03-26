Samanta Espeche reflejó el drama que viven los trabajadores catamarqueños. (Foto: El Esquiú).

En un caso que refleja la realidad que padecen los trabajadores de Catamarca por las medidas del gobernador Raúl Jalil, una docente denunció la crítica situación que atraviesa: Samanta Espeche advirtió que trabaja desde hace un año y medio sin cobrar su sueldo. Según relató, el conflicto inició por un error administrativo al cargar el código de su cargo, y aunque logró regularizar esa parte tras cinco meses de gestiones, el pago sigue retenido. "Me tienen hace medio año diciéndome que la ministra Verónica Soria no firma mis papeles", aseguró la maestra.

La profesora, que presta servicios en la escuela secundaria de El Rodeo, detalló que debe costear de su propio bolsillo los pasajes de colectivo, la alimentación durante las esperas de los horarios de transporte y hasta los materiales didácticos para sus alumnos. "Saco de mi bolsillo para material didáctico para solventar a los niños cuando no llevan materiales; es algo que no lo puedo sostener más", explicó, remarcando que el alto costo de vida en Catamarca y los aumentos de servicios como la luz tornan la situación insostenible.

Además de su reclamo personal, la docente advirtió sobre una problemática estructural en el sistema educativo local. Señaló que la lentitud burocrática y la falta de asambleas para cubrir horas dejan a muchos alumnos sin profesores durante años. "En varias escuelas tengo chicos que no cuentan con docentes de otras áreas hace un montón, estoy hablando de dos o tres años", denunció en declaraciones para El Esquiú Play. Esta realidad, sumada a los bajos salarios —que calificó como uno de los más bajos a nivel nacional —, motiva la marcha de maestros autoconvocados programada para este jueves.

Hace algunos días, el gobernador Jalil y la intersindical docente provincial firmaron un acuerdo salarial que deja los ingresos planchados en niveles que apenas superan la canasta de indigencia. El acuerdo consiste en un incremento del 10% para marzo y del 5% para mayo, con actualización bimestral por IPC desde el mes julio, garantizando un salario mínimo de $870.000.

En tanto, Espeche destacó el rol de contención que cumplen los docentes frente a problemáticas como la depresión y la adicción a las redes sociales en los jóvenes, aseguró que llegar a los medios fue su última instancia. "Recurrí a un montón de medios, fui miles de veces al CAPE, llueva o truene, a veces con mi hija... siento que se burlan", lamentó, con la esperanza de que la visibilización de su caso obligue a las autoridades a otorgarle el sueldo que legítimamente se ganó trabajando cada día.

Mientras los trabajadores catamarqueños se endeudan, Jalil pidió "mucha tolerancia a todos"

Si bien el gobernador Jalil apoyó y posibilitó la aprobación de las leyes que impulsó el presidente Javier Milei, ahora busca escudarse en la caída de la coparticipación para justificar la crisis. El mandatario provincial sostuvo que el reparto de recursos para marzo presenta "un 5% menos de lo estimado" y sostuvo que debió salir "a pedir recursos a todos" para hacerle frente a la situación.

Mientras docentes, estatales, trabajadores de Salud y otros sectores se encuentran asfixiados y endeudados por el ajuste, Jalil no se hace cargo de la crítica situación salarial y solicita que sigan esperando para ver un cambio positivo: "Yo calculo que en abril, sobre todo mayo, tendría que empezar la economía a mejorar, porque hoy la situación es muy compleja. Les pido mucha tolerancia a todos”, aseguró durante su participación una Jornada de Fortalecimiento Estratégico.

En relación con el vínculo con el gobierno nacional, señaló: “No he hablado con el Presidente, pero he podido dialogar con el ministro Caputo y con parte de su equipo. Ellos están pensando que a partir de abril-mayo vamos a tener una mejora de la recaudación”. Jalil fue recompensado tras brindar los votos para la sanción de la reforma laboral y viajó a Nueva York junto al presidente Milei para participar de la Argentina Week 2026.

En tanto, el mandatario provincial detalló gestiones con empresas y organismos para financiar obras clave: “Glencore nos va a aportar 5.000 millones para el bypass de Santa María, Belén y Andalgalá. También le hemos pedido recursos a YMAD, que ya han sido aprobados”. El manejo de la empresa minera volvió a quedar en el centro de la polémica tras denuncias de dirigentes opositores que acusan al gobernador designar como presidente a su hermano Fernando Jalil. Esta decisión derivó en cambios que beneficiarían a la Universidad Nacional de Tucumán en detrimento de la Universidad Nacional de Catamarca.