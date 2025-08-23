Milei y Karina están noqueados y enfrentan el peor momento de su Gobierno

"No aparece, no le contesta a nadie, no sabemos dónde está". La frase giraba adentro la Casa Rosada el jueves por la tarde. Había desesperación y temor en esas palabras. Diego Spagnuolo, el hombre que sabe, estaba desaparecido. Fueron casi 48 horas desde la denuncia penal contra él y los Milei hasta que apareció en un country en la ciudad bonaerense de Pilar. Hubo suspicacias de todo tipo. Pero el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad se convirtió en un "fusilado por los libertarios" que vive.

Los audios se dieron a conocer el martes a través del stream Carnaval. Los revelaron los periodistas Jorge Rial, Mauro Federico e Ivy Cángaro. Según pudo averiguar El Destape, el material andaba dando vueltas por algunos medios oficialistas y otros periodistas lo tenían en sus manos también hace días. Pero no quisieron publicarlos.

El Gobierno no esperaba este sacudón. Lo grafica a El Destape un dirigente clave del PRO que forma parte de la alianza con LLA. "El martes en mi despacho donde tengo cuatro teles vi el tema que estaba en un canal solo. No le di bola. Pensé que iba a pasar de largo. El miércoles llegué, prendí las cuatro teles y ya estaba Spagnuolo en las cuatro. Dije 'listo, ya está, se rompió el cerco'".

El Gobierno actuó rápido debido al tamaño del escándalo. El miércoles a la medianoche echó a Spagnuolo después de una reunión secreta nocturna entre Karina Milei, Santiago Caputo y Guillermo Francos. Y se bajó la orden de que nadie hablara del tema. La hermana del Presidente no acompañó a Milei al Council of Américas. Apenas se dejó ver de lejos en la Casa Rosada en la bilateral con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa.

A partir del despido y de la denuncia penal, Spagnuolo "desapareció". Su entorno, de hecho, estaba preocupado por la vida del exfuncionario. No le respondía a nadie. Ni a sus amigos más íntimos. Finalmente el viernes apareció y tuvo que entregar su celular, el cofre para saber toda la verdad, si es que no llegó a borrar la información que dice tener de Karina Milei.

En Casa Rosada intentan encapsular rápido el escándalo. La efectividad y rapidez que se vio del juez Sebastián Casanello les puede servir si Spagnuolo no puede probar lo que dice en los audios. Si llegara a haber pruebas contundentes o el ex titular del ANDIS se ampara bajo la figura del arrepentido que impulsó Mauricio Macri en su gobierno (vaya paradoja) y entierra a Karina y Javier Milei no habrá cápsula que pueda cerrar este caso. Y para colmo en medio de la campaña.

La idea del Gobierno es por lo menos mediáticamente salir a combatir la opinión pública y hacer quedar a Spagnuolo como "un mentiroso" o "un loquito". Sí, al ex abogado de Milei que concurría más que asiduamente a la quinta de Olivos a juntarse con su amigo el Presidente.

Una altísima fuente del Gobierno expresó: "Spagnuolo es un mitómano. Lo llamamos para pedirle explicaciones y saber si renunciaba, y nos dijo incongruencias. Nos dijo primero que el audio era IA (inteligencia artificial) y después nos dijo que le chuparon el teléfono. Acto seguido, se fugó". Así y todo, en Balcarce 50 reconocen: "No nos consta ninguna red de corrupción en ANDIS sobre lo que denuncia puntualmente Spagnuolo pero está claro que coimas con los laboratorios es un mecanismo verosímil que ocurre desde siempre".

Por otro lado, en el Gobierno creen que puede llegar a hacer ruido electoral pero no que cambiará algún tipo de resultado o voto. "No nos preocupa electoralmente porque nadie se va a dormir preocupado por esto", dijo uno de los estrategas de La Libertad Avanza.

En Casa Rosada dicen que no habrá ni sumario interno ni intervención de la Oficina Anticorrupción. Y dejaron trascender que es posible que "Spagnuolo no tenga chats con Karina porque básicamente no hablaba con ella". El exfuncionario en los audios difundidos afirma tener esos WhatsApp con ella. Será labor de la Justicia corroborar este dato.

Nadie tiene claro aún cómo se filtraron esos audios. Hay varias versiones. Una que corriió por los pasillos de Balcarce fue que se dio con una entrevista en off the récord con un periodista. Otra es que está grabada por él mismo en soledad. Otra versión apunta a que lo grabó un amigo, con o sin el consentimiento de Spagnuolo. "Me contaron que se la pasaba contando sobre este tema a sus amigos. Ellos saben todo", dijo una fuente que conoce el entorno del exfuncionario. Y en las últimas horas tomó fuerza otro rumor que involucra a Fernando Cerimedo, otrora asesor digital de los libertarios argentinos y los bolsonaristas en Brasil y director del medio ultraoficialista La Derecha Diario. Su esposa, Natalia Basil, está al frente de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Todavía no hay certezas.

Los Milei pasaron así la peor semana de su gestión desde que asumieron. Están noqueados. El Congreso les marcó la cancha, anuló decretos, vetos y sacó leyes propias. El Presidente no llega al tercio en ninguna cámara. Se le rompió el bloque. Y todavía le quedan las elecciones de septiembre en PBA y en octubre las nacionales. Mientras, la economía cruje.