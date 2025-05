La furia de Caputo contra un periodista de El Destape.

Este jueves 22 de mayo, el Ministro de Economía Luis "Toto" Caputo desató su furia contra un periodista de El Destape. Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Caputo enfrentó al comunicador y no lo dejó seguir hablando.

Jonatan Heguier, periodista de El Destape se dirigió al Ministro de Economía luego de que el vocero Presidencial, Manuel Adorni, diera a conocer en detalle el nuevo "Plan de Reparación Histórico para los Argentinos", que en definitiva implica un mega blanqueo sin restricciones. Entonces, Heguier consultó: "Quería saber si e el Gabinete o los Ministros del Gabinete van a dar el ejemplo y van a traer el dinero del exterior o van a usar sus dólares debajo del colchón, sé que es uno de los casos del ministro Luis Caputo, quería saber si esta Argentina de Milei, un ministro que tiene dólares debajo del colchón los usaría en este régimen".

Ante esta declaración, Caputo replicó: "Pará, pará, pará porque estás diciendo un nivel de disparate. ¿De qué estás hablando? ¿Vos decís que yo tengo dólares debajo del colchón?". "No, hablo del Gabinete", aclaró el periodista pero Caputo no le dejó seguir y lo interrumpió: "Bueno, no seas irrespetuoso entonces. No seas irrespetuoso. No te pases de listo. Lo que estás haciendo es una falta de respeto. No estás consultando, hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Te estoy tratando de contestar lo que vos acabás de hacer. Vos acabás de decir que yo tenía dólares debajo del colchón. Es una falta de respeto total. Rectifícate en este instante".

Luego de esto, Jonatan Heguier tuvo la posibilidad de explicarse y volver a hacer la consulta para que Caputo conteste nuevamente. La reacción del Ministro de Economía no pasó desapercibida y no tardó en viralizarse en redes sociales.

Dólares en el colchón: Caputo anunció un mega blanqueo

El Gobierno lanzó el mega blanqueo destinado a incentivar a los argentinos a usar parte de los dólares atesorados en cajas de seguridad y otros refugios, mientras la inversión extranjera directa es nula y las reservas no paran de caer. Las nueva medidas, que generan mucha incertidumbre, fueron anunciadas este jueves en Casa Rosada y empezarán a regir a partir del 1 de junio.

El vocero Manuel Adorni denominó el programa como "Plan de Reparación Histórico para los Argentinos" y anticipó que las medidas se aplicarán con un decreto que firmará el presidente Javier Milei en las próximas horas. Además, habrá un proyecto blindaje para que los ahorristas no vean modificaciones ante eventuales cambios de gestión. "Tus dólares, tu decisión. Podés gastarlo y usarlo como quieras", remató Adorni.

El ministro de Economía, Luis Caputo, considera que, si logra convencer a los ahorristas de usar parte del "canuto" para comprar autos, departamentos, electrodomésticos y otros bienes, así como también pagar viajes al exterior, el crecimiento económico se dinamizará a un ritmo más acelerado. En paralelo, el equipo económico lanzará resoluciones de ARCA, el Banco Central y la UIF que buscarán atenuar los pedidos de información sobre la adquisición de dólares.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que se busca darle a la gente "la libertad de manejar sus ahorros". Además, sostuvo que el Estado tiene que "volver a confiar en la gente para recuperar la confianza y que el dinero circule libremente dejar de tratar a la gente como criminales por default".