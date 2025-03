Desclasificación de archivos de la SIDE sobre la dictadura: el Gobierno dice que "no es humo", pero no hay plazos para su publicación En Casa Rosada afirman que no es el mismo anuncio que se hizo en 2010. "Ese fue hecho para investigadores nada más, y ahora queremos que accedan todos", expresaron en el Gobierno. Todavía no saben con cuántos documentos se van a encontrar en la SIDE y cuánto puede demorar el Archivo General de la Nación.