Adorni en la cornisa, Lijo acecha y Santiago Caputo aprovecha dos resultados

Manuel Adorni está en la cornisa. Pese al fuerte respaldo de los Milei, su futuro en el Gobierno pende de un hilo. Luego de ser ratificado durante tres semanas (tal cual publicó El Destape), tras la conferencia de prensa fallida empezaron a crecer las versiones sobre su salida.

Hay un sector del Gobierno que ya adelanta que la salida del jefe de Gabinete se dará en el corto plazo. Una semana, dos, tres, nadie quiere poner una fecha. El principal nombre es el del Canciller Pablo Quirno para sucederlo. Otro es Diego Santilli.

Llamativamente, otro sector que podría empujar la renuncia de Adorni prefiere que siga en su lugar. No quiere que la jefatura de Gabinete termine ocupada por un Menem.

De hecho hay sospechas cruzadas de que están empezando a sonar nombres para el sucesor y ninguno es Menem y hay temor a que Karina, en una estocada final, termine ubicando allí al presidente de la Cámara de Diputados y se de formalmente terminada la interna con el sector de Santiago Caputo afuera.

En parte es lo que reclaman ambas tribus de la Casa Rosada: que la interna se defina ya. Lo antes posible. "Javier es el que tiene que tomar la decisión", reclama ante El Destape uno de ellos. En ese sentido algunos lo ven "albertizado" al Presidente.

Ya son varios los libertarios inorgánicos que salieron por redes sociales y streams amigos del Gobierno a pedir la salida de Adorni del Gobierno y a reclamar que "no se puede seguir defendiendo al Gobierno con un Adorni adentro". Gritan los violetas: "Queremos tener argumentos sólidos para poder defender a Milei y con Manuel adentro así no podemos".

El que metió un manotazo de ahogado final en la resistencia fue Santiago Caputo. Tuvo una semana donde pudo mostrar dos resultados positivos. O eso intentó vender.

El primero fue el respaldo de la CIA norteamericana a la SIDE que conduce Cristian Auguadra, el contador de la familia Caputo. El asesor se encargó de colarlo en varios lugares el tema. Pero el más importante fue en la conferencia de prensa de Adorni. Si Karina pretendía llegar rápido a la SIDE, Caputo intenta con este hecho frenarla. Milei retuiteó a la cuenta de la SIDE con ese comunicado. El Presidente valora siempre la palabra de Estados Unidos.

Y el otro logro que intentó demostrar Caputo fue el fallo favorable en YPF. Salieron todos los trolls de su equipo a revalorizar a María Ibarzábal Murphy, la Secretaria Legal y Técnica (esposa de un gran amigo del asesor) que estaba al borde de ser reemplazada por Karina Milei. Con este espaldarazo por ahora sobrevive a la Casa Rosada.

Quienes lograron tratar con el "Mago" Caputo esta semana y con su equipo notaron, según pudo averiguar El Destape, "soltura", "frescura" y "demasiado contentos" (como no se los veía hace semanas) para el momento que vivía no solo el Gobierno sino sobre todo Adorni. Junto a Patricia Bullrich, Santiago Caputo fue el gran ganador de esta semana en la interna.

Sobre la causa que enfrenta Adorni, en el Gobierno hay dudas sobre la labor del juez Ariel Lijo. El magistrado, propuesto fallidamente por Milei para la Corte Suprema, está disconforme y lo hizo saber con la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia. Cosas que pasan en Comodoro Py.

Ambos van por el trofeo final. Son competidores en la misma causa. Quieren ser Procurador General de la Nación. Y Mahiques con este movimiento ganó una cabeza de ventaja. Lijo avanza fuerte y rápido en la causa Adorni.