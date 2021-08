Elecciones 2021: en medio de peleas, Juntos por el Cambio define estrategias de campaña

En medio de los cimbronazos internos y con la intención de dejarlos atrás, Juntos por el Cambio definió una estrategia electoral más amigable, lejos de una grieta que, entienden, los alejan de los electores. Con la esperanza de poner a un lado la batalla a cielo abierto entre el radicalismo y la Coalición Cívica, bajaron una línea nacional por fuera del choque político con ejes en la gestión de la pandemia, la economía y la educación.

Desde el PRO nacional comenzaron, hace semanas, una travesía por todo el país para ordenar el cierre de alianzas, listas y con el objetivo actual de difundir la línea de campaña basada en la cercanía, la escucha y la empatía bajo el concepto de que las peleas entre los políticos alejan a los votantes y a la discusión de los verdaderos problemas.

Si bien el objetivo es ganarle al kirchnerismo para intentar volver al poder en 2023, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial o porteño buscarán hacer foco en la grieta. Los cruces de María Eugenia Vidal con Daniel Gollán, la precandidata de Cambiemos en la Ciudad y el postulante del Frente de Todos en territorio bonaerense, no obedecen, aseguraron, a la intención de profundizar dos polos opuestos sino a la necesidad de reforzar la figura, por contraste, de Fernán Quirós, ministro de Salud de la CABA.

Quirós es el dirigente político cambiemita que más mide en la Capital Federal y será una figurita repetida a lo largo de toda la campaña vidalista que, por metonimia, puede acaparar los votos que no va a cosechar el ministro porque, pese a que se lo sondeó para ser candidato, no estará presente como una de las opciones para meter en las urnas. Sin embargo, la instalación ya comenzó, tal vez pensando en un recambio para el 2023.

Estrategias porteñas

En la Ciudad, pese a los pedidos de Leandro Santoro, el candidato del Frente de Todos, Vidal todavía no definió si debatirá públicamente con los otros postulantes o pasará. Sí estableció, junto a su equipo de campaña, que la travesía incluirá mucho discurso sobre la gestión porteña, en especial la de la pandemia. Por eso habrá mucha presencia de Quirós y mucha visita a centros de testeo. Por eso, explicaron, se eligió a Gollán como primer contrincante, con el objetivo de hablar del valor de la salud y el compromiso con la lucha contra el coronavirus.

Frente a esa construcción pública, el vidalismo entendió que Martín Tetaz, el segundo de Vidal, es un complemento importante para una campaña que no pasará sólo por los medios de comunicación sino también por las redes sociales, donde el economista liberal tiene un peso fuerte. "Se complementan", describieron desde ese sector, gracias a su discurso económico, con propuestas, información y cercanía con los jóvenes.

Si bien las encuestas marcan que la fórmula de Vidal ganará la PASO, no quieren subestimar a los contrincantes. Del lado de enfrente estará la lista de Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, que peleará para ganar la interna, no para ingresar - en caso de llegar al piso del 15% - a la lista de la ex gobernadora. El economista acomodará su campaña bajo la premisa de que es necesario frenar al "régimen hegemónico kirchnerista" para defender la República.

Su figura alegró a Juntos por el Cambio con la esperanza de contener los votos de Patricia Bullrich, ese núcleo duro desencantado con el renunciamiento de la presidenta del PRO, y a eso apuntará con la idea de que sólo una alianza amplia puede ponerle un "freno" al Gobierno. Uno de los puntos clave a la hora de sumarse a la alianza opositora fue la ausencia de una bajada de línea discursiva. López Murphy habla y se mueve como quiere.

La idea del ex ministro de Economía será ponerse en el centro del ring y polarizar con el Frente de Todos porque, entiende, Vidal no tiene con qué hacerlo dada su mala gestión en la provincia. Sus principales propuestas girarán en torno a la eliminación de planes de asistencia social, la defensa de los derechos individuales, la reducción de la estructura del Estado, la modernización, igualdad y educación.

Pero también estará la opción de Adolfo Rubinstein, el ex secretario de Salud de Mauricio Macri que también se plegó a la embestida contra la gestión sanitaria bonaerense. Después de haber asegurado que la salud no fue una prioridad durante la segunda mitad de el mandato cambiemita, sus publicaciones se centraron en hablar de la pandemia con foco en la educación y las libertades individuales dos ejes que, según denunció Facundo Suárez Lastra, uno de los precandidatos de Adelante Ciudad, "no están en la nómina de Vidal".

Las estrategias bonaerenses

Los ánimos bonaerenses se recalentaron en las últimas jornadas con peleas públicas entre Elisa Carrió y el radicalismo. La dirigenta de la Coalición Cívica lo acusó de "mitómano" y de no saber redactar leyes. La UCR se enojó y mandó referentes a contestarle. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, incluso amenazó con la ruptura de la alianza pero desde todos los sectores le bajaron el tono. En medio de ese ambiente caldeado, Diego Santilli hará su campaña con foco en la primera y tercera sección electoral, las más populosas, frente a un Facundo Manes que alternará conurbano e interior.

Está previsto que Santilli recorra 40 municipios de acá a las PASO, dentro de los cuales están todos los de la primera y tercera sección, donde son más fuertes al tener municipios como Lanús, Vicente López o Tres de Febrero. También harán presencia en Mar del Plata, donde gobierna otro PRO, y Bahía Blanca, además de un San Nicolás que ya visitó. En esa travesía también incluirá presencia en cabeceras del interior aún no definidas.

El ex porteño hará reuniones presenciales en centros comerciales, con vecinos y las mechará con encuentros virtuales. Al igual que el resto, la educación, la juventud, la pandemia y la economía estarán presentes en el discurso. Para complementar, Jorge Macri, esquivo a su desembarco en la provincia, también se mostrará por el interior bonaerense con el objetivo de apuntalar la imagen del precandidato y mantener su vínculo personal con los intendentes de cara al 2023.

Por el lado del radicalismo, el objetivo de Manes será mostrarse como una figura por fuera de la grieta entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. En reiteradas oportunidades se despegó de las gestiones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal pese a, ahora, integrar su mismo espacio. El lanzamiento del neurocientífico tuvo lugar en Salto, su ciudad natal, en el interior de la provincia.

Sin embargo, no seguirá la misma estrategia que Santilli. Con más fuerza en el territorio bonaerense profundo, no se centrará sólo en recorrer los municipios del interior sino que mechará, todas las semanas, caminatas por el conurbano. En estos días, por ejemplo, estará en Quilmes con la idea de hacer eje en la educación y la juventud.

El viernes participó de un encuentro con Docentes de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) e hizo foco en esos dos conceptos: "La educación no es un slogan, una frase linda, es lo que cambió nuestra vida. Yo no estaría acá si no fuera por la educación pública argentina”, sostuvo, y agregó que hay que “decirle a los jóvenes, que no acepten las cosas como están, que tienen que salir y luchar".