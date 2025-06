Mientras el Gobierno retacea fondos, 4.000 vecinos de Bahía Blanca denuncian que no recibieron ayuda

Mientras el Gobierno de Javier Milei justifica el veto a la ley que establecía un fondo de ayuda de 200.000 millones de pesos para Bahía Blanca, al asegurar que "todo lo que se solicitó se transfirió de manera directa" a las personas afectadas por las trágicas inundaciones que se registraron en marzo, 4 mil vecinos denuncian que "no llegó absolutamente nada" y se preguntan "dónde está esa plata".

De acuerdo al texto oficial, se creó un fondo especial, gestionado por el Ministerio de Seguridad, y un régimen de subsidios denominado “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, destinado a los residentes afectados por el temporal del 7 de marzo. Tras el decreto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la medida al asegurar que también se "brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas".

Luego de un insólito posteo a través de su cuenta de X (antes Twitter), Adorni reafirmó la decisión durante su conferencia de prensa de este martes: tras una pregunta del periodista de El Destape Jonathan Heguier, el portavoz oficial afirmó que "la ayuda era directa a la gente que lo requería" y que "no hubo requerimientos sin satisfacer". "Independientemente de los montos, todo lo que se solicitó, se transfirió de manera directa. Quisimos hacerlo de manera directa y no a través de intermediarios", remarcó.

Los vecinos de Bahía Blanca desmienten a la administración de La Libertad Avanza (LLA) y niegan haber recibido fondos. Este miércoles, vecinos del barrio de Saladero se hicieron oír en el cruce entre la ruta 3 y 252 para reclamarle a Milei. Una vecina denunció las "trampas" del Ejecutivo: "Nos dicen que la plata no la están depositando para los subsidios", aseguró una vecina en declaraciones para un móvil con C5N. De acuerdo a lo expuesto, hubieron casos que "depositaron, bloquearon las cuentas y, cuando la gente fue a desbloquearlas, la plata ya no estaba".

Según contaron los propios vecinos, uno de los requisitos para cobrar los subsidios era tener el medidor, algo que a la mayoría de la gente no puede acceder por su crítica situación económica. Señalan que "nadie cobró nada" y dijo que "mucha gente vive precariamente, no está pagando luz y no tiene medidor". Otra mujer señaló que "nadie cobró nada" y dijo que "mucha gente vive precariamente, no está pagando luz y no tiene medidor". En ese marco, aclararon que, pese a estar anotados, en el listado y tener el NIS (Número de Identificación de Suministro), "tampoco lo cobraron".

De acuerdo a lo establecido en el texto, el beneficio solo podía "ser solicitado por un integrante del grupo familiar por vivienda y será otorgado a quienes acrediten residencia y afectación al 7 de marzo mediante una declaración jurada". No obstante, muchos vecinos señalaron que "no se pudieron anotar", pese a cumplir con las condiciones.

En tanto, aclaran que "no es solo el subsidio", sino que están "peleando por obras". "El domingo hubo una sudestada y me agarró un ataque de nervios. No sirven de nada 3 millones si se me vuelve a inundar la casa", dijo en llanto una mujer que sufrió pérdidas materiales millonarias hace pocos meses. Otros aseguraron que no pudieron retornar a sus hogares y tuvieron que mudarse a casas de familiares y/o amigos para poder seguir adelante.

Qué fue lo que vetó Milei

La ley 27.790, sancionada por la Cámara de Diputados el 5 de junio pasado, establecía un fondo de ayuda de 200.000 millones de pesos para Bahía Blanca y la declaraba zona de emergencia y en situación de catástrofe junto con el municipio de Coronel Rosales.

Además del trágico saldo de 16 muertos, 85 barrios sufrieron inundaciones -el 43% del total en Bahía Blanca–, con niveles que alcanzaron hasta los tres metros de altura en zonas críticas como Ingeniero White, General Cerri, Guanaco, Bella Vista y Los Muñecos. Según estimaciones oficiales, unas 13.000 viviendas fueron dañadas, afectando a unas 30 mil personas.

El fondo especial estaba destinado a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal afectada, para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada. Este martes, a través del Decreto 424/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial, el propio Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dieron de baja la iniciativa.

El Presidente fundamentó su decisión en que las medidas propuestas por la ley 27.790 ya fueron implementadas mediante el Decreto 238/2025 del 31 de marzo pasado, que creó un fondo especial también por 200.000 millones de pesos y puso en marcha el denominado Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), destinado a compensar pérdidas materiales sufridas por residentes de Bahía Blanca. En los considerandos, el decreto estimó que el 85,43% de los inscriptos recibieron el subsidio.

Además, el Gobierno argumentó que la ley sancionada no establece fuentes de financiamiento para el gasto que autoriza y que por ello incumple lo dispuesto por las leyes 24.156 y 24.629 que privilegian el equilibrio fiscal. La decisión impacta directamente en los habitantes de las zonas afectadas, quienes esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos.