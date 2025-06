A horas de conocerse que el presidente Javier Milei decidiera vetar la ley que disponía de una ayuda de $200.000 millones a Bahía Blanca por la trágica inundación de marzo, el intendente local, Federico Susbielles, cuestionó la medida y anticipó que intentará comunicarse con el mandatario. Además de advertir que la reconstrucción de la ciudad aún no comenzó, también pidió "gestión y presupuesto" para el distrito porque "Bahía y sus vecinos tienen derecho a renacer".

"Voy a intentar comunicarme directamente con el presidente", indicó Susbielles en una conferencia de prensa que dio desde el Palacio Municipal. En su discurso, el intendente remarcó que "Bahía y sus vecinos tienen derecho a renacer" y que "la ciudad tenga un mejor futuro", tras el desastre climático que dejó 16 muertes, miles de evacuados y unos $400.000 millones en pérdidas. "El veto no puede significar el cierre del capítulo", señaló, visiblemente molesto con la decisión de Milei.

En ese sentido, Susbielles alertó que aún no comenzó la reconstrucción de Bahía que necesita "gestión y presupuesto" y pidió Nación "una inversión en infraestructura acorde" a lo que precisa la ciudad para dejar la tragedia atrás. "No tengo motivos para desconfiar de la palabra que me dio el presidente sobre el apoyo del gobierno nacional para la reconstrucción de la ciudad", sostuvo.

El intendente también hizo alusión a reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía para obtener fondos destinados a paliar las consecuencias de la inundación. "Tuve una reunión con el responsable de Infraestructura del Ministerio de Economía, a la espera de avanzar con la ejecución del préstamo de US$ 200 millones del BID", detalló.

Qué fue lo que vetó Milei

La ley 27.790, sancionada por la Cámara de Diputados el 5 de junio pasado, establecía un fondo de ayuda de 200.000 millones de pesos para Bahía Blanca y la declaraba zona de emergencia y en situación de catástrofe junto con el municipio de Coronel Rosales.

El fondo especial estaba destinado a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia pública del Estado nacional, provincial y municipal afectada, para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada.

Este martes, a través del Decreto 424/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial, el propio Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dieron de baja la iniciativa.

El Presidente fundamentó su decisión en que las medidas propuestas por la ley 27.790 ya fueron implementadas mediante el Decreto 238/2025 del 31 de marzo pasado, que creó un fondo especial también por 200.000 millones de pesos y puso en marcha el denominado Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), destinado a compensar pérdidas materiales sufridas por residentes de Bahía Blanca. En los considerandos, el decreto estimó que el 85,43% de los inscriptos recibieron el subsidio.

Además, el Gobierno argumentó que la ley sancionada no establece fuentes de financiamiento para el gasto que autoriza y que por ello incumple lo dispuesto por las leyes 24.156 y 24.629 que privilegian el equilibrio fiscal.