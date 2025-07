Una nueva reunión para sellar una unidad que se cocina a fuego lento

Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa volvieron a reunirse este lunes en la gobernación bonaerense, a 48 horas del cierre de alianzas para las elecciones del 7 de septiembre. "Avanzan, pero muy lento", comentaba un dirigente al tanto de las conversaciones. El principal consenso fue confirmar que habrá una representación equitativa en los órganos del frente que se inscriba el miércoles, principalmente en la junta electoral y el equipo de apoderados. Del lado de Kicillof se busca que las candidaturas sean aprobadas por la unanimidad de los apoderados, con lo que se asegura que las listas sean convalidades con las firmas de los representantes del otro sector, para evitar que haya un dueño de la lapicera. Pero no avanzaron ni con la cuestión de las candidaturas, ni siquiera con el nombre que tendrá el frente. Por eso, es de imaginar que el martes o el mismo miércoles habrá otros encuentros para terminar de zurcir el armado de unidad que sigue sumando capítulos.

Como habia sucedido el domingo de la semana pasada con el anterior encuentro del que participaron los tres representantes del peronismo bonaerense, la reunión se desarrolló en sigilo. Este lunes nuevamente la sede fue la gobernación y estuvieron Axel, Máximo y Massa solos. Dado el poco tiempo que queda por delante, los encuentros cara a cara se vuelven indispensables porque se supone que resultarán más expeditivos. Sin embargo, avanzan poco y los resquemores se mantienen. En esta oportunidad, lo más claro fue la decisión de que nadie tendrá preponderancia en la estructura de la nueva coalición y que se respetará la proporcionalidad de cada espacio interno, incluido el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador.

El sábado, en el Congreso del PJ Bonaerense celebrado en el teatro municipal de Merlo, se designó una comisión de cuatro representantes -la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, alineados con Axel; y a los intendentes de Merlo, Mariel Fernández, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, más cercanos a Máximo- para que negocien la composición y estrcutura de la alianza a inscribir. Justamente, que se respetara la representación de todos los sectores era una de las directivas que se les había dado, refrendada en el encuentro de este lunes entre los tres principales dirigentes.

Unas horas antes, Kicillof había reunido en La Plata a un grupo importante de intendentes del MDF para analizar qué posición mantener durante el encuentro con Máximo y Massa. Participaron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Alak (La Plata), Lucas Ghi (Morón), Andrés Watson (Florencio Varela), Mario Secco (Ensenada), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Juan José Mussi (Berazategui), entre otros. Uno de las posturas fue que el gobernador debía reclamar la cabeza de lista en las ocho secciones electorales y el 50% de los cargos elegibles. Allí no se debatió acerca de quiénes debían ser los cabeza de lista, pero los nombres que más se repiten son los de Magario para la Tercera sección y Katopodis para la Primera. Obviamente, los intendentes también quieren tener las manos libres para armar las boletas en sus distritos y queda la duda de cómo asegurar la ecuanimidad en los municipios donde no gobierna el peronismo. En cambio, aceptan un rol secundario del MDF para la boleta de diputados nacionales de octubre.

Para asegurar todo esto es necesario la aprobación conjunta de los apoderados del frente o, como se lo denomina en la jerga partidaria, un sistema de "firmas cruzadas" para que no haya ninguna zancadilla. En el camporismo preferirían un sistema de "mayoría" de apoderados para avalar las listas, situación que no convence. Otro motivo de distanciamiento en las últimas horas fue el encuentro que organizó el intendente de José C.Paz, Mario Ishii, con jefes comunales por un último intento para que Kicillof dé marcha atrás con el desdoblamiento, pero fracasó. Dado que las diferencias se mantienen, en la reunión de este lunes del MDF se reiteró la propuesta de anotar un frente que eventualmente pueda ser utilizado por Kicillof para presentar sus candidatos. Es decir, este miércoles sumarse a la coalición que inscribirá el peronismo bonaerense, pero tener lista otra alianza para utilizar si no hay acuerdo por las candidaturas cuyo cierre opera el 19 de julio. Las próximas horas serán decisivas.