Un encuentro para consolidar la unidad de Fuerza Patria en medio de la crisis libertaria

Luego del triunfo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof había adelantado su intención de reunirse con Cristina Kirchner en su lugar de detención domiciliaria, el ya famoso departamento de la calle San José por el que desfila buena parte de la dirigencia justicialista. "Ningún problema con eso", avisó entonces. Según su entorno, ese mismo día pidieron la reunión a través del secretario de la ex presidenta, pero recién esta semana llegó la autorización del juzgado. Cristina y Axel finalmente se reunieron este miércoles durante una hora y media a solas y después distribuyeron un texto acordado con una generalidad, pero concluía con el objetivo de "seguir sumando fuerzas para las elecciones de octubre". Aún sin foto, señal de que las diferencias no están saldadas, el reencuentro luego de mucho tiempo asegura la unidad en Fuerza Patria, al menos, hasta el domingo 26. Después, arrancará otra historia.

En las últimas semanas, luego del bálsamo del resultado bonaerense y al compás del progresivo deterioro del gobierno de Javier Milei, las tensiones dentro de Fuerza Patria se habían acallado. Los voceros más picantes de La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro se llamaron a silencio o ablandaron sus posiciones para consolidar al espacio peronista,