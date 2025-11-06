EN VIVO
Movimiento Derecho al Futuro

Los intendentes alineados con Kicillof apuran el armado de una propuesta nacional

A través de un comunicado, los intendentes del MDF plantearon la necesidad de elaborar una propuesta federal y pusieron a Kicillof como el protagonista de la reconstrucción de una esperanza. Defendieron la decisión de desdoblar las elecciones bonaerenses y reclamaron no enredarse en discusiones internas. 

06 de noviembre, 2025 | 00.05
Por

Fernando Cibeira

Los intendentes bonaerenses que responden al gobernador Axel Kicillof, integrantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), plantearon la necesidad de elaborar "una propuesta democrática, federal y popular que ofrezca a la sociedad argentina una opción sólida, esperanzadora y amplia frente al actual modelo de exclusión". Frente a las polémicas cansadoras que siguen dando vueltas, los intendentes calificaron la decisión del gobernador de desdoblar los comicios bonaerenses como "acertada y valiente" y reclamaron no "enredarnos en discusiones internas alejadas de los problemas reales de nuestra sociedad". Dieron algunas pistas del armado que Kicillof: "no alcanza con el peronismo, no alcanza con resistir u oponerse". Y, más importante, advirtieron que no es su intención "exportar" el peronismo bonaerense, sino construir con todos los sectores que se oponen al gobierno de Javier Milei.

 

