Los intendentes alineados con Kicillof apuran el armado de una propuesta nacional

Los intendentes bonaerenses que responden al gobernador Axel Kicillof, integrantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), plantearon la necesidad de elaborar "una propuesta democrática, federal y popular que ofrezca a la sociedad argentina una opción sólida, esperanzadora y amplia frente al actual modelo de exclusión". Frente a las polémicas cansadoras que siguen dando vueltas, los intendentes calificaron la decisión del gobernador de desdoblar los comicios bonaerenses como "acertada y valiente" y reclamaron no "enredarnos en discusiones internas alejadas de los problemas reales de nuestra sociedad". Dieron algunas pistas del armado que Kicillof: "no alcanza con el peronismo, no alcanza con resistir u oponerse". Y, más importante, advirtieron que no es su intención "exportar" el peronismo bonaerense, sino construir con todos los sectores que se oponen al gobierno de Javier Milei.