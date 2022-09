La frase que se repite en el Gobierno tras la convocatoria al PRO: "No los podemos ni nombrar"

El ministro de Interior, Wado de Pedro, con el respaldo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, convocó a la oposición. La UCR acusó recibo y respondió. En cambio, desde el partido que lidera Patricia Bullrich afirmaron al unísono que no recibieron ningún llamado. Desde la Casa Rosada confirman que hay contactos. La frase de Máximo. Y el llamado a Massa.

La convocatoria que hizo el Gobierno a la oposición genera ruido dentro de los partidos que integran Juntos por el Cambio. Hay una frase que se repite dentro de la coalición oficialista: "No los podemos ni nombrar". ¿A quién se refieren esas voces? A los integrantes del PRO. El ministro de Interior, Wado de Pedro, con el respaldo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, convocó a los opositores para realizar un plan de convivencia democrática tras el atentado a CFK. La UCR acusó recibo y respondió. En cambio, desde el partido que lidera Patricia Bullrich afirmaron al unísono que no recibieron ningún llamado.

Gerardo Morales, Facundo Manes y Emiliano Yacobitti son algunos de los dirigentes claves del radicalismo que confirmaron que fueron contactados por el Gobierno, según pudo saber El Destape. El gobernador de Jujuy es el presidente del partido radical, el neurocientífico es diputado de la UCR y el tercero es una de las patas claves del centenario partido en la Ciudad de Buenos Aires y cercano a Martín Lousteau.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde la Rosada afirman y reafirman que tuvieron contacto con todos los espacios, que hubo llamados y se está estableciendo paso a paso una agenda para dar respuesta a la violencia política de los últimos días. "Nosotros estamos generando las bases para hacer un acuerdo de convivencia democrática", contaron a este portal desde uno de los despachos del Gobierno.

Sin embargo, a cada punta del PRO contactada por El Destape la respuesta fue la misma: "No me llamó nadie". Sea un halcón, una paloma o cualquier otra ave del macrismo, todos coincidieron en salir a contestar de igual manera.

Quien se está encargando de llevar esta agenda política adelante es De Pedro en soledad. Se trata del hombre que tiene relación con las provincias y los gobernadores opositores. Ante la supuesta desmentida del PRO, desde el riñón de De Pedro respondieron a El Destape: "Hay contacto pero no los podemos ni nombrar por la interna que hay entre ellos".

Una pista dio Máximo Kirchner en una entrevista con El Destape Radio en la mañana del jueves, el mismo día que horas después iba a conmover el país con el atentado a CFK. En esa nota, el diputado reveló que tiene diálogo con algunos integrantes del PRO pero no puede decir con quiénes. “Imaginate si dijera un nombre cuál sería su destino: no lo invitan más a Happening, van a suprimir un comensal”, dijo entre risas sobre el restaurant donde suelen ocurrir las cumbres opositoras de JxC.

También Sergio Massa contó un hecho similar, hace menos de un mes, en la 19º reunión del Consejo de las Américas en el Hotel Alvear. Ahí relató: "En la noche que se anunció mi designación (como ministro), un dirigente de la oposición me llamó para felicitarme. Al otro día, a las 8.30 de la mañana, tenía de nuevo un llamado de él, y me extrañó que volviera a llamarme, si ya habíamos hablado la noche anterior". Dijo que el dirigente le preguntó si haría públicos los llamados que recibió de la oposición. "Porque me va bien en una posición dura, y si sabe que te llamé no va a caer bien en mi electorado", cerró el titular de la cartera de Hacienda. Aún se desconoce quién fue el integrante del PRO que lo llamó...

"Convivencia democrática"

Desde el Gobierno a El Destape: "La idea es realizar un plan de convivencia democrática. Antes de que vuelva a pasar lo peor. Hay que bajar un cambio. Adelantaron que "no es una convocatoria ni una foto. Estamos en la etapa de diálogo previo".

En un comunicado que difundió el Ministerio de Interior se expresa: "El hecho de ver que gatillen un arma en la cara de la Vicepresidenta de la Nación es un punto de inflexión y asegura que no podemos permitir que el peronismo siga poniendo las víctimas en la historia argentina".

A un año de cumplirse 40 años de democracia, para De Pedro, "debemos recuperar la racionalidad, bajar un cambio y ponernos hablar sobre qué tipo de convivencia democrática queremos en nuestro país". Agregó el ministro: "No vengo a señalar con el dedo a nadie. Vengo a proponer con humildad un debate necesario para reencauzar la convivencia democrática", confió Wado de Pedro, quien desde hace días viene conversando con algunas de las principales fuerzas políticas en este sentido: trabajar en una convocatoria amplia (que incluya a todos los sectores de la sociedad) a reflexionar sobre cómo se llegó a esta situación y cómo se sigue construyendo una Argentina que funcione.

El viernes, tras el atentado, en Casa Rosada fueron convocados por el Presidente diferentes sectores, como el empresarial, el religioso y el sindical. Sin embargo, no había sido convocada la oposición. El PRO, la UCR y los libertarios fueron convocados en otro contexto, como el parlamentario. Allí en Diputados hubo un repudio en el Congreso. Y este jueves sucede en el Senado.