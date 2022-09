Con respaldo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Wado de Pedro convocó a una mesa de diálogo con la oposición

El ministro de Interior avanzó en diálogos con varios referentes de las principales fuerzas políticas. "Es necesario abordar el tema de la intolerancia política en la sociedad", contaron en su entorno. El radicalismo ya respondió. Pidió "bajar un cambio".

El ministro de Interior, Eduardo Wado de Pedro, realizó una importante convocatoria a opositores por la violencia política imperante a partir del intento de magnicidio de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Wado lo lleva adelante con el respaldo del presidente, Alberto Fernández, y de Cristina Kirchner. Ya avanzó en diálogos con varios referentes de las principales fuerzas políticas. "Es necesario abordar el tema de la intolerancia política en la sociedad", contaron en su entorno. El radicalismo ya respondió y pidió "bajar un cambio".

Desde el Gobierno explicaron en off a El Destape: "La idea es realizar un plan de convivencia democrática. Antes de que vuelva a pasar lo peor. Hay que bajar un cambio". Sobre los nombres de los opositores por ahora se maneja en extremo secretismo. "Se está hablando de a poco. No es una convocatoria ni una foto. Hay charlas bilaterales de la política. No vamos a dar nombres para no hacer ruido, estamos en la etapa de diálogo previo", revelaron desde la Rosada.

¿Con qué sectores se está hablando? Con todos. PRO, UCR, Coalición Cívica. Todos. ¿Cuál fue el que más aceptó el llamado al diálogo? "El radicalismo es el más receptivo. Con el PRO hablamos con algunos, pero ellos tienen muchos problemas internos que los pone a algunos más irracionales", adelantaron a este portal desde uno de los despachos del Gobierno.

Para el ministro, este tema también es central fuera del país. "El mundo está atento a estos debates. En los últimos tres meses el Papa Francisco, el Secretario de la ONU y Biden plantearon la necesidad de frenar el avance de la violencia y la intolerancia", sostuvo De Pedro.

"El hecho de ver que gatillen un arma en la cara de la Vicepresidenta de la Nación es un punto de inflexión y asegura que no podemos permitir que el peronismo siga poniendo las víctimas en la historia argentina", afirmó en un comunicado que difundió su equipo.

A un año de cumplirse 40 años de democracia, para De Pedro, "debemos recuperar la racionalidad, bajar un cambio y ponernos hablar sobre qué tipo de convivencia democrática queremos en nuestro país". Agregó el ministro: "No vengo a señalar con el dedo a nadie. Vengo a proponer con humildad un debate necesario para reencauzar la convivencia democrática", confió Wado de Pedro, quien desde hace días viene conversando con algunas de las principales fuerzas políticas en este sentido: trabajar en una convocatoria amplia (que incluya a todos los sectores de la sociedad) a reflexionar sobre cómo se llegó a esta situación y cómo se sigue construyendo una Argentina que funcione.

"La disputa electoral tiene que ser propositiva, no generar más incertidumbres. La gente necesita tranquilidad y la dirigencia nacional tiene que generar certezas", dijo el funcionario. El viernes, tras el atentado, en Casa Rosada fueron convocados por el Presidente diferentes sectores, como el empresarial, el religioso y el sindical. Sin embargo, no había sido convocada la oposición. El PRO, la UCR y los libertarios fueron convocados en otro contexto, como el parlamentario. Allí en Diputados hubo un repudio en el Congreso. Y se espera que lo haya en el Senado.

Desde la UCR salieron a responder inmediatamente tras el llamado de De Pedro. El titular del bloque de diputados de la UCR, Mario Raúl Negri, tuiteó: "El ministro del Interior dijo hoy que es momento de convocar al "diálogo político para bajar un cambio". La propuesta todavía no nos ha sido transmitida. Creo que el primer aporte que debería hacer el ministro es retractarse por este tipo de declaraciones", escribió.

Y citó el mensaje que tuiteó De Pedro al otro día del atentado. Ese 2 de septiembre, el ministro escribió: "No es un loco suelto ni es un hecho aislado: son tres toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios dándole lugar a los discursos violentos. Son los que sembraron un clima de odio y revancha, y hoy cosechamos este resultado: el intento de asesinato a CFK".

En off a El Destape, desde el riñón del gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmaron en la misma línea de Negri: "Todavía no hay convocatoria formal. No estaría mal. Bajar un cambio significa no echarnos toda la mierda a nosotros", afirmaron. Y anticiparon que Valdés se sumaría e incluyeron al gobernador Gerardo Morales, presidente de la UCR. Será seguramente una oportunidad para ver de qué color son las plumas de las palomas y los halcones dentro de Juntos por el Cambio.

Del lado de Horacio Rodríguez Larreta afirmaron que no tuvieron todavía una comunicación oficial y hasta tanto no la tengan no van a responder ni opinarán sobre el tema, según contestaron desde su entorno a la consulta de este portal.

Mientras, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acentúa su fuerte discurso contra el kirchnerismo a días de una nueva marcha y en medio de la tensión desatada por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. “Nunca me podría poner de acuerdo con el kirchnerismo”, dijo hoy. Este sábado está anunciada una marcha en Parque Lezama de ese espacio político, a dos semanas de la represión en Juncal y Uruguay.