Carrió defendió a Cristina Kirchner, criticó a La Nación y sorprendió a todos

La líder de la Coalición Cívica pidió a Macri que deje de atacar al radicalismo en público y privado.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sorprendió en Todo Noticias (TN) al atacar al diario La Nación por poner en duda mediante un editorial el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y criticar a Mauricio Macri por atacar "en público y privado" a la Unión Cívica Radical (UCR). La dirigente además adelantó que en Juntos por el Cambio habrá un gran elección PASO para definir candidatos.

"Que el hecho existió, por favor le pidió a La Nación que no dude. Ahora en una Nación de la mentira, la única posibilidad de que se crea es que la bala entró, lo que hubiera sido una tragedia", afirmó Elisa Carrió, quien además señaló que no es sano no recocer el ataque contra Cristina Kirchner. "Creo que fue víctima de un atentado de lúmpenes y creo que va a haber mucho", agregó.

La ex diputada dijo que falló la custodia de la vicepresidenta y que la líder del peronismo fue desprotegida en un lugar peligroso. Luego defendió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por no haber tensado más la situación con los militantes que apoyaban a Cristina Kirchner en Recoleta, tal como pidió Patricia Bullrich. "Ventajistas electorales no", señaló en referencia a la ex ministra de Seguridad del macrismo.

Carrió luego apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri por el maltrato contra la Unión Cívica Radical. "No hay un líder en Juntos por el Cambio. Ahora Macri es líder del PRO, yo de la Coalición Cívica y Morales es líder de los radicales. Necesitamos respeto de todos los partidos entre sí. Creo que hay que mejorar el trato con el radicalismo. Creo que no se puede despreciar en público y privado al partido radical. Mauricio hace eso y creo que hay que mejorar esa relación".

En referencia al conflicto con el gremio del neumático, Carrió apuntó contra la empresa Fate a la que acusó de recibir ayudas del estado como también lo hace el amigo íntimo de Macri -Nicolás Caputo- con sus empresas en Tierra del Fuego. "Voy a separar a Quintanilla de Fate, porque la verdad es que es una empresa super privilegiada y súper subvencionada, como las de Nicky Caputo en Tierra del Fuego. Por ley ellos no pagan energía y la verdad es que es un privilegio que es una vergüenza", lanzó.

La ex legisladora alertó que el paro de los neumáticos profundizará los problemas en las plantas automotrices que deberán detener su producción por la falta de insumos.