Familiares del ARA San Juan: "Buscamos cobijo en el Estado y nos espiaron"

El Destape dialogó con hermanos y padres de los submarinistas tras la segunda falta de Macri a la indagatoria.

Familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan lamentaron que el ex presidente Mauricio Macri haya faltado por segunda vez a la declaración indagatoria en la causa por el espionaje y pidieron que el juez de Dolores Martín Bava ordene su captura nacional e internacional como si fuera un ciudadano común.

En diálogo con El Destape, tres familiares de los submarinistas contaron cómo descubrieron que los espiaron y reclamaron al líder de Cambiemos que respete sus propias consignas de campaña como el respeto por la Justicia. "El espionaje debe ser muchísimo más grande, pero nosotros no nos enteramos todavía por eso la causa debe avanzar", señaló Jorge Suárez, padre del submarinista Germán Suárez.

Los familiares además reclaman que avance la causa por el hundimiento del submarino que está en manos de la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a quien la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le había ordenado investigar expresidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y al ex jefe de la Armada Marcelo Srur.

"Ella se reunió con Aguad y almorzó en el Edificio Libertad de la Armada", denunciaron los familiares, quien además reclamaron que realice los peritajes a imágenes del submarino en el fondo del mar.

Jorge Suárez, padre de Germán Suárez: "A mi esposa le desaparecieron los audios de mi hijo"

Jorge Suárez muestra su poca expectativa de que el ex presidente Macri se presente a la Justicia. "La primera vez que fue citado reiteré que no se iba a presentar. Son inapelables las pruebas en su contra, por eso no se presentó. Como tuiteó por todos lados, el defendía la justicia y el 1 de marzo de 2019, dijo que incluso el presidente debe presentarse a la Justicia, pero él no lo hizo", sostuvo.

Suárez manifestó en El Destape que la justicia en la mayoría de los casos responde a Macri, pero en este caso no y por eso no se presentó. "A mí mujer le desaparecieron los audios de mi hijo. él se comunicó desde Ushuaia con su madre a la que amaba y le desaparecieron los audios. Vidal y otros salen a decir que esto es armado por las elecciones, pero ninguno leyó el expediente. Defienden a un inmoral que hizo cosas inmorales contra los familiares que perdieron a sus hijos", señaló.

"El espionaje debe ser muchísimo más grande, pero nosotros no nos enteramos todavía. Por eso la causa debe avanzar", indicó Suárez.

Claudio Rodríguez, hermano del tripulante Hernán Rodríguez: "Macri sabía lo que mi cuñada le iba a preguntar"

Claudio Rodríguez se escucha apenado al otro lado del teléfono. "Nosotros preveíamos este faltazo, lo veíamos venir. Por eso hace dos semanas, nuestro abogado Luis Tagliapietra hizo una denuncia por rebeldía pidiendo la captura nacional e internacional. El juez podría citarlo o declararlo en rebeldía y optó por volver a citarlo", explicó.

El familiar opina que el ex presidente tiene un desapego por la Justicia y no respeta a las víctimas del submarino. "Macri desestima la cuestión, hace un manejo de la Justicia como si fuera un mafioso. Recordemos que la Justicia antes no tenía un domicilio fijo para hacerle la citación. No tienen domicilio fijo los delincuentes, los mafiosos, los evasores", argumentó.

Rodríguez opinó que Macri no quiere presentarse a indagatoria porque la causa lo complica mucho. "Hay documentos de la AFI de Mar del Plata dirigidos a él como presidente que prueban que querían saber lo que iban a preguntarle los familiares. Sabían lo que iban a decir entre ellos mi cuñada, Marcela Moyano", sostuvo.

"Nosotros fuimos a cobijarnos al Estado que no es espió. Creíamos que la Armada nos espiaba, pero era el mismo Estado por orden de Macri", se lamentó.

Isabel Polo, hermana del cabo Daniel Alejandro Polo: "Vamos a insistir con la captura de Macri"

La familiar Isabel Polo sostuvo que sabían que Macri no iba a presentarse y adelantó que insistirán con el pedido para que capturen a Macri. "Me encantaría que el juez haga lugar al pedido de captura y que como cualquier ciudadano se presente y sino que lo vayan a buscar", pidió.

Isabel Polo además cruzó a la jueza de Caleta Olivia por deslindar a Macri, a Aguad y al entonces jefe de la Armada, Srur, por el hundimiento del submarino. "Se reunió con Oscar Aguad y fue al edificio libertad cuando eran investigados. Esto muestra que había algo detrás de lo que pasó", enfatizó.