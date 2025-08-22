Muertes por fentanilo: designaron al nuevo titular del Instituto Nacional de Medicamentos de la ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos (ANMAT) designó este viernes a su nuevo director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), un día después de echar a la anterior directora en medio del escándalo por las muertes debido al fentanilo contaminado y las subsecuentes detenciones.

Se trata del doctor Gastón Morán, según estableció la medida oficializada a través de la Resolución 2426/25, publicada hoy en el Boletín Oficial, un bioquímico egresado de la Universidad de Morón.

En un comunicado, la ANMAT detalló que Morán cuenta con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad Austral y un posgrado en Farmaeconomía en la Universidad Isalud. Además, realizó su residencia en la propia ANMAT, donde obtuvo el título de especialista en control de calidad de medicamentos.

Entre 2011 y 2016 desarrolló distintas funciones en la ANMAT, como analista en el Departamento de Microbiología, jefe de Comercio Exterior del INAME, jefe del Departamento de Estudios y Proyectos y coordinador técnico de los institutos nacionales.

También fue presidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, subsecretario de Medicamentos e Información Estratégica y subsecretario de Atención Primaria e Integración de los Sistemas de Salud.

Desde septiembre de 2022 se desempeñaba como director de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos de la ANMAT. Su designación al frente del INAME responde "a la necesidad de reconvertir un área clave que en los últimos años no cumplió con su función principal: fiscalizar la calidad y seguridad de los medicamentos y advertir sobre potenciales riesgos", mencionó el comunicado de la ANMAT, sin hacer alusión directa al escándalo de las muertes por el fentanilo contaminado.

El Instituto Nacional de Medicamentos es el área técnica encargada de evaluar, autorizar y controlar la calidad de los productos farmacéuticos que se comercializan en el país. Su rol es clave en la fiscalización de sustancias controladas y en la prevención de desvíos hacia circuitos ilegales.

Quién era Gabriela Mantecon Fumado, directora echada del INAME

En medio de las recientes detenciones vinculadas a las muertes por fentanilo, el Gobierno de Javier Milei echó ayer a Gabriela Carmen Mantecon Fumado, la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismo dependiente de la ANMAT. La funcionaria estaba a cargo del área clave en la fiscalización de sustancias controladas y en la prevención de desvíos hacia circuitos ilegales. En tanto, la resolución no especifica los motivos del cese.

La medida fue oficializada mediante el Artículo 1 de la resolución publicada en el Boletín Oficial, que establece: “Limitar, a partir del 20 de agosto de 2025, la designación transitoria de la doctora Gabriela Carmen MANTECON FUMADO en el cargo de Directora Nacional del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS, unidad dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA (ANMAT), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD.”

La funcionaria había sido designada en marzo de 2023 mediante la Decisión Administrativa 250, y su continuidad estaba sujeta a prórrogas periódicas, la última de las cuales tramitaba bajo el expediente EX-2025-42180161- -APN-DRRHH#ANMAT.

La salida de Mantecon Fumado se produce tras la detención de varios actores vinculados a las muertes por el fentanilo, aunque la resolución no especifica los motivos del cese.