El ex vicepresidente Amado Boudou criticó el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena de 5 años de prisión para el ex funcionario y advirtió que "son los tiempos donde las corporaciones ejercen su poder". Además, advirtió sobre la arbitrariedad del fallo y replicó sobre los acuerdos políticos de un sector de la Justicia con el macrismo.

"Yo estoy igual, porque lo que resolvió la Corte era algo que podía suponerse. Es una Corte cuyo presidente ha sido empleado de las grandes corporaciones y aceptó integrarla por decreto", aseveró el ex funcionario en diálogo con El Destape Radio y lamentó que "son los tiempos donde las corporaciones ejercen su poder".

"Seguramente muchos clientes de Rosenkrantz perdieron plata por mi culpa", apuntó Boodou al tiempo de que advirtió que "no hay duda que la Corte se mete en política con este fallo". "El presidente del tribunal que me condenó fue Bertuzzi, que no siguió el Código Penal sino el Código Electoral", disparó. "Los tiempos de mi juicio fueron los de las elecciones", sentenció. Al respecto, detalló: "El mismo día que me dictaron sentencia me dieron encarcelamiento inmediato, cosa que no se hacía en juicios similares".

"Bertuzzi hizo todo eso contra mí y le cobró a Macri con el cargo de camarista federal. A (Alejandro) Vandenbroele le pagaron con un hotel y Macri fue el jefe de una organización criminal para perseguir y apretar jueces", aseguró.

Asimismo, el ex funcionario aseguró que "funcionaba una Mesa Judicial en el ministerio de Garavano" y replicó: "Si yo le tuviera que dar la respuesta jurídica a la ministra de Justicia estaríamos complicados". Ante esta situación, el ex vicepresidente exigió que "hay que declarar la nulidad de todos los juicios del lawfare" y alertó: "Lo que me hicieron ya está, pero lo que me preocupa es el ataque feroz contra Cristina".

Además, cuestionó que "es un disparate que siga adelante la causa armada de los Cuadernos" al aseverar que "lo de los Cuadernos es gravísimo pero es una anécdota al lado de los aprietes que hicieron sobre los que iban a declarar". "Les decían que se arrepentían o iban a la cárcel. Eso en el siglo XXI no puede ocurrir. Más allá de la Ley del Arrepentido es el uso que se le ha dado", repudió.

En otro sentido, Boudou valoró la mención de la vicepresidenta Cristina Kirchner por la estatización de las AFJP: "Me encanta lo que escribió Cristina en Sinceramente sobre las AFJP. Para mi tiene un valor enorme. Cuando leí que Cristina puso que la estatización de las AFJP tenía importancia económica, política y simbólica sentí una emoción muy fuerte"; y remarcó que "todas las medidas de gobierno tienen que tener impacto económico, político y simbólico. Si lo logra tiene una potencialidad que sirve para reforzar el rumbo".

Sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria

En tanto, el ex funcionario habló sobre los cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria, a lo cual, consideró que "es una gran decisión reponer la fórmula jubilatoria que diseñamos y pusimos en marcha en 2008". "Con nuestra fórmula entre 2009 y 2016 los jubilados le pudieron ganar más de 25 puntos a la inflación", aclaró y sostuvo que "hay que recuperar los más de 20 puntos que Macri les hizo perder a los jubilados". "Antes de la estatización de las AFJP la situación de los jubilados era catastrófica", expuso.

Además, remarcó que "el 50% de los adultos mayores no podía acceder a una jubilación antes de la estatización de las AFJP" y señaló que "en 2004, hubo menos jubilados que el año anterior, porque en el sistema de AFJP no se podía jubilar nadie". "Cuando Cristina dijo hasta luego el 9 de diciembre de 2015 más del 90% de los jubilados tenían cobertura. La jubilación para amas de casa fue un orgullo y no podemos permitir que vuelva a caer la cobertura jubilatoria con el disparate que armó Macri con la PUAM", concluyó.