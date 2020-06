El pedido de Leandro Santoro al Frente de Todos: "Necesitamos que otros jugadores salgan a transpirar la camiseta"

El asesor presidencial Leandro Santoro lanzó un mensaje para adentro del Frente de Todos: "Necesitamos que otros jugadores salgan a transpirar la camiseta". Fue en una entrevista en el nuevo ciclo #AltoZoom de El Destape.

"Cada definición política del Gobierno requiere que salga todo el equipo a defenderlo", afirmó Santoro sobre los primeros seis meses de gestión de Alberto Fernández como presidente. Además, elogió la decisión sobre Vicentin y destacó al mandatario. La entrevista completa en #AltaData con Jonathan Heguier.

¿Se viene el "stalinismo"? ¿Se viene el "comunismo"?

(Risas) Lo que se viene, espero yo rápidamente además, es una sociedad más justa donde el Estado cumpla un rol activo a la hora de garantizar no solamente el crecimiento económico sino el bienestar social. Lo que pasa es que el prejuicio de la derecha reaccionaria de la Argentina lo lleva a pensar que cada vez que el Estado interviene es para limitar las libertades individuales o para limitar la libertad de mercado. Esos son los dogmatismos en los cuales trata de imponer el discurso político. Lo cual no significa que sea verdad, más bien es un disparate.

¿Creés que hay otras empresas donde el Estado tendría que tomar posesión?

No creo que sea cuestión de pensar por empresa. Nosotros tenemos que definir un proyecto de país en función de esa definición estratégica, que tiene que estar consensuada por todos los partidos políticos. Definir cuál es el rol del Estado y en función de eso recién pensar si es necesario algún tipo de estatización. Lo que no creo es que esto sea una cuestión ideológica. Tiene que ver con la necesidad estratégica de Argentina de garantizar la intervención en dos mercados clave: el de granos y el cambiario. Desde ese lugar es absolutamente razonable teniendo en cuenta que el principal problema que tenemos hace muchos años es la restricción externa. Esa es una de las pocas definiciones que tenemos claras como sociedad: que las crisis son recurrentes por la ausencia de dólares.

¿Qué beneficios le puede traer a Argentina la estatización de Vicentin?

En primer lugar, la defensa de los puestos de trabajo, eso es muy importante. En segundo lugar, la posibilidad de intervenir y tener información en dos mercados claves, como el de granos y el cambiario. En tercer lugar, sirve mucho tener una empresa testigo de esta naturaleza, porque te permite además incidir sobre otras áreas de la economía de manera indirecta. Y en cuarto lugar, una reafirmación elemental que es el principio de soberanía. Hay que escuchar a todo el mundo, pero nunca lo que se debe hacer es tomar el interés particular como si fuese un interés general. Nosotros estamos obligados a escuchar a todo el mundo pero a tomar decisiones en función de nuestras propias convicciones.

Se cumplieron seis meses de la presidencia de Alberto Fernandez. ¿Dos virtudes de esta gestión?

La sensibilidad social, por sobre todo: ponerse en el lugar del que menos tiene. Y la defensa de la soberanía nacional

¿Y dos defectos?

La falta de presencia de un sector del gobierno en el debate público. Y la falta de dinamismo en algunas decisiones que hacen a la defensa de los dos principios que marqué como virtudes

¿A qué sector del gobierno le falta presencia en el debate público?

Lo que digo es que hay un sector del Gobierno que debería poner más el cuerpo en la defensa de las políticas públicas. Y si me preguntás quién, no lo diría porque no soy vigilante. Sí entiendo que cada definición política del gobierno requiere que salga todo el equipo a defenderlo. El Presidente juega muy bien, está parado en el centro de la cancha, maneja la pelota. Pero necesitamos que otros jugadores salgan a transpirar la camiseta.