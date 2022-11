Macron le dijo a Alberto Fernández que seguirían su línea en el tema Venezuela

Este viernes se realizará el encuentro que buscará reanudar el diálogo entre oficialismo y oposición venezolanas, cortado desde hace un año. Lo impulsa Emmanuel Macron y Alberto Fernández, junto al colombiano Gustavo Petro, actuarán como observadores. Macron busca que levanten las sanciones a Venezuela para que las petroleras francesas puedan entrar.

"Vamos a aplicar tu línea", le adelantó el presidente francés Emmanuel Macron a Alberto Fernández con respecto a Venezuela. Le dijo que antes pensaba de una manera pero que haberlo escuchado a él y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo convenció de la inconveniencia de profundizar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y que ahora buscará otro camino. Este viernes, en el marco del Foro de París por la Paz, habrá una reunión clave para la reapertura del diálogo entre el oficialismo y la oposición venezolanas en la que Fernández y el colombiano Gustavo Petro funcionarán como observadores. El petróleo y el gas venezolano actuaron como combustible indispensable para acelerar el interés europeo en la normalización de la situación.

El "excelente apretón de manos" como definió Maduro su encuentro con Macron días atrás en la Conferencia sobre Cambio Climático en Egipto se volvió viral en las redes. En especial el video en el que conversaban sobre "comenzar un trabajo bilateral que sea útil para el país y la región”, como imaginó Macron. "Tenemos buenos amigos en común", deslizó Maduro, probablemente en referencia a Fernández y a Petro. El presidente francés le dijo que ellos iban a estar en París por estos días y que habría un encuentro por la situación de Venezuela. Maduro le informó que la delegación de su gobierno estaría encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. "Con él puedes hablar con confianza. ¿Oíste? Con confianza absoluta", le marcó. Rodríguez fue el representante que en su momento Maduro envió para la jura de Alberto Fernández.

El diálogo al que hacían referencia se producirá este viernes, a las 18. Alberto conversó la semana pasada tanto con Macron como con Maduro. Las últimas negociaciones tenían que ver con la representación de la oposición, que se acordó que fuera amplia para evitar impugnaciones. Este diálogo ya tuvo una primera etapa el año pasado con reuniones en México, pero se cortó de manera abrupta en octubre cuando Estados Unidos habilitó la extradición del empresario Alex Saab, de origen colombiano pero con pasaporte diplomático venezolano. Ahora, como paso previo a la reanudación de las conversaciones, Estados Unidos intercambiará con Venezuela a Saab por un militar estadounidense detenido en Caracas. "Primero espero un acuerdo humanitario y luego espero garantías políticas para la próxima reunión", reveló Macron al recibir a Fernández.

Luego, cuando pasaron dentro del Palacio del Elíseo, Macron reconoció que originalmente tenía una posición diferente con respecto a Venezuela. De hecho, ni reconoció el triunfo electoral de Maduro. Responsabilizó en parte a España porque, en su momento, fue la más afectada por la migración venezolana y llevó a la Unión Europea a una postura muy dura contra Maduro, siguiendo la línea que marcaba Donald Trump en Estados Unidos. Como presidente de la CELAC, Alberto viene planteando en los distintos foros la necesidad de no aislar a Venezuela, Cuba y Nicaragua y de buscar la forma de incluirlos dentro del sistema. Los bloqueos y sanciones, claramente, no tuvieron ningún efecto político en Cuba y van camino a correr la misma suerte en Venezuela. Macron dijo haber entendido esto a partir de las conversaciones con Alberto, AMLO y Petro, y que imagina que seguramente también sería la idea de Lula. Por lo que modificarán la línea.

Alberto le detalló cuál era su posición. Argentina había votado en la ONU informes sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela como el que elaboró Michelle Bachelet, pero que el aislamiento no lleva a nada bueno. "Hay que acompañarla para que haga elecciones democráticas y que no haya violaciones a los derechos humanos", afirmó. De hecho, le dijo, ya se veían buenos resultados en esa estrategia. Macron coincidió. No lo dijo, pero más allá de lo político hay un gran incentivo estratégico del presidente francés en buscar la reanudación del diálogo. Busca que Estados Unidos levante las sanciones que pesan sobre la estatal Pdvsa para que las petroleras francesas puedan ingresar a Venezuela.

En junio pasado, Maduro había expresado: "Presidente Macron, Venezuela está lista para recibir a todas las empresas francesas que quieran venir a producir petróleo y gas para el mercado europeo, para el mercado mundial". Macron le hizo caso y empezó a trabajar en cómo resolver el tema. Desde el corte de abastecimiento que decidió el presidente ruso Vladimir Putin por la guerra, Europa busca con ansiedad maneras de reemplazar ese suministro que tanto les complica su situación interna con subas de tarifas y de combustible. El invierno que está a punto de comenzar será todo un desafío para algunos mandatarios europeos. Venezuela se presentó como una opción accesible para el reemplazo. La petrolera italiana Eni y la española Repsol ya están allí y a Francia le urge ingresar.

A Alberto Fernández también le sirve el papel de mediador para potenciar su rol en la política exterior. No sólo en su carácter de presidente de la CELAC, sino también como un presidente progresista moderado pero con diálogo con todos los jugadores de la política regional. De hecho, en su entorno dejaban saber que en los últimos días habían mantenido más de un contacto con Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional del estadounidense Joe Biden. Un tema muy posible de esos llamados podrían ser las negociaciones con Venezuela. Pero también la próxima elección en el BID y el posible encuentro bilateral con Biden, aún pendiente. En las próximas horas seguro quedará develado.