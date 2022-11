El Gobierno brindó detalles de la salud de Alberto Fernández

La portavoz presidencial dio detalles sobre el estado de salud del Presidente, quien en las últimas horas debió suspender su viaje a Corrientes, en donde se celebrará la Asamblea de gobernadores del Norte Grande.

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti dio a conocer las últimas noticias sobre el estado de salud del presidente Alberto Fernández. En las últimas horas, el mandatario debió suspender su viaje a Corrientes debido a que debe continuar haciendo reposo luego de padecer un cuadro de gastritis erosiva durante la Cumbre del G20 en Bali.

Según indicó Cerruti en la habitual conferencia de prensa que brinda cada jueves, el presidente "se encuentra en perfecto estado de salud". "Hizo reposo hasta el martes. No haber ido a Corrientes no tiene nada que ver con su salud. La invitación fue a último momento y no pudo ir. Mañana tenemos una inauguración de un centro de infancia", detalló la portavoz.

"Fue un episodio que ya fue superado, está en la misma situación de la que estaba antes", destacó Cerruti.

La salud de Alberto Fernández: el inicio del problema de salud y cómo sigue la agenda

El mandatario argentino presentó en los últimos días un cuadro de gastritis erosiva con signos de sangrado en medio de su viaje a Bali, razón por la cual debió pasar algunas horas internado y en observación. Si bien fue rápidamente dado de alta, debió suspender parte de su agenda y el discurso que iba a brindar durante la apertura de la Cumbre del G-20.

Luego del grave problema gástrico que sufrió Fernández en su último periplo, los médicos le recomendaron una vuelta paulatina a la actividad y no sería aconsejable que esta misma semana volviera a subirse a un avión. Esta semana, se suspendió tanto el viaje que tenía a México, donde había sido invitado por su par Andrés Manuel López Obrador, y también a la provincia de Corrientes, donde se iba a reunir junto a los gobernadores del Norte.

Sin embargo, la portavoz Gabriela Cerruti marcó que la suspensión de su viaje a Corrientes "no tuvo nada que ver con su estado de salud". "No estaba en la agenda. Recibió una invitación de último momento y por eso no concurrió. El estado de salud ya está pleno y está llevando adelante todas sus actividades desde el martes a primera hora", admitió.

Con respecto a la agenda del Presidente, informó que durante el día de mañana, se realizará la inauguración de centros de primera infancia. "Estamos inaugurando un centro de primera infancia por día hasta fin de año y es un logro muy importante para este Gobierno", reconoció Cerruti.