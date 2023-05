Brasil pidió que el FMI "le quite el cuchillo del cuello" a Argentina

Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula Da Silva hicieron una declaración conjunta tras estar reunidos durante horas en el Palacio de la Alvorada, Brasilia.

El presidente Alberto Fernández y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hablaron en conferencia de prensa tras horas de reunión en el Palacio de la Alvorada. En la declaración, Fernández celebró que en el encuentro se hayan repasado algunos de los puntos que habían comenzado a formalizar en enero, cuando Lula visitó la Argentina, y afirmó: "Celebro el apoyo explícitque el presidente Lula nos ha dado como país y como Gobierno". Por su parte, el primer mandatario brasileño afirmó: "Yo tengo la intención de hablar, a través de mi ministro de Hacienda, con el Fondo Monetario Internacional para quitarle el cuchillo al cuello de Argentina".

Fernández remarcó que, durante el encuentro bilateral, pudo comunicarle a Lula y sus colaboradores "la situación que estamos viviendo en la Argentina, que se ha complicado como consecuencia de la sequía". Sobre el contenido de la reunión, contó: "Han tomado la decisión de ayudar a que las empresas de Brasil sigan exportando a la Argentina. Nos habían pedido algunos deberes que hemos hecho, que tienen que ver con las garantías necesarias para que Brasil pueda favorecer esos créditos".

Además, el Presidente adelantó que la próxima semana se van a reunir los equipos de Sergio Massa y Fernando Haddad, ministros de Economía argentino y brasileño, para comenzar a trabajar en los distintos aspectos. "De verdad valoro mucho, querido Lula, los esfuerzos que Brasil hace por ayudarnos".

Asimismo, Fernández resaltó el apoyo de Brasil en lo que refiere a la deuda argentina con el FMI. "Como ustedes saben, estamos rediscutiendo con el Fondo el programa que nosotros comprometimos en su momento. Objetivamente las condiciones han cambiado, no solamente por la guerra sino también por la sequía. Saber que ahora podemos contar con el apoyo de Brasil es para nosotros muy importante", añadió.

El Presidente dijo que fue "un buen encuentro", en el que pudieron "poner en marcha soluciones". "Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos de acuerdo para poner en marcha esos créditos que garanticen la producción de las empresas brasileñas que exportan a la Argentina. En los años que han precedido al presidente Lula, Brasil perdió mucho en las exportaciones respecto de Argentina", expuso.

No solo lo hizo en la reunión, sino que Lula da Silva le brindó su apoyo a la Argentina también en la conferencia. "Somos solidarios a la lucha del gobierno argentino en lo que se refiere a la deuda argentina, agravada por una sequía que provocó muchas pérdidas a las exportaciones argentinas".

Tras anunciar que le pedirá al FMI que le quite "el cuchillo del cuello" a la Argentina, el primer mandatario brasileño puso el foco en que las condiciones en las que se otorgó el crédito no eran las apropiadas. "El FMI sabe cómo se endeudó Argentina, sabe a quién le prestó el dinero, y por lo tanto no puede seguir presionando a un país que solo quiere crecer, generar empleos y mejorar la vida del pueblo", puntualizó.